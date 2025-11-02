Поділившись фотографіями будинку, чоловік викликав шквал емоцій і сотні коментарів – ніхто не очікував, що знімки виявляться настільки сумними й водночас захопливими. Деталі історії 24 Канал розповідає з посиланням на The Mirror.

Що чоловік виявив у будинку?

Чоловік, на ім'я Джеймі, досліджував територію поблизу свого дому. Він натрапив на покинутий дім. Джеймі не міг не зазирнути до будинку. Побачене його приголомшило.

У своєму дописі він лаконічно підписав серію фото: "Покинутий особняк, Ірландія". І цього було досить, щоб привернути увагу тисяч людей.

На знімках будинок виглядає водночас велично й моторошно: стіни вкриті пліснявою, меблі розкидані, але деякі кімнати залишилися майже недоторканими – застелені ліжка, старі шпалери, а на одному з ліжок лежить величезний плюшевий ведмідь, накритий простирадлом.

На кухні – застигла сцена: чайні чашки стоять на столі, ніби господарі мали ось-ось повернутися. Складається враження таке, що час у цьому будинку просто зупинився.

Такий вигляд має закинутий будинок / Фото Jamierob1999

Як відреагували користувачі Reddit?

Люди ділилися своїми емоціями під дописом на Reddit. Багато хто визнав, що сцена виглядає надзвичайно "сумно". Один користувач написав: "Боже. Я відчуваю запах цієї картини. Ніколи мені не було холодніше, хіба що тоді, коли я жив у старому будинку в Лімерику з проблемами вологості".

Інший додав: "Хтось, будь ласка, приїдьте туди та докладіть чимало зусиль для гарного ремонту. Мені сумно думати, що вся ця наполеглива праця руйнується". Ще один коментатор написав: "Це місце точно виглядає як місце з привидами".

Люди звертали увагу навіть на деталі: "Ці сходи неймовірні. Сумно бачити, як такі речі руйнуються", "Таких гарних сходів більше не роблять, мені від цього сумно".

Для багатьох коментаторів було боляче дивитися, як величний маєток перетворився на тінь колишньої розкоші. Один із користувачів припустив, що колись він був "таким яскравим і щасливим", і саме тому теперішня спустошеність виглядає так трагічно. Дехто зізнався, що спостерігати за занепадом такої краси буквально "розбиває серце". Особливо вражав старовинний декор, який колись, очевидно, був гордістю власників.

Що відомо про інші схожі знахідки?

Раніше житель Словаччини випадково натрапив у сільській місцевості на покинуту садибу, де все виглядало так, ніби життя раптово зупинилося. Найбільше його вразили дві машини на подвір'ї, повністю заповнені сотнями порожніх пляшок пива.

Перед цим британський дослідник закинутих місць Шон Пайпер знайшов у лісі покинутий будинок, де все залишилося майже недоторканим. Усередині він виявив колекцію антикварних речей, старі книги й висушені квіти, що створювали атмосферу загадковості.