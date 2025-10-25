На знімку, яким у Reddit поділився користувач jwatts47, видно старий дерев'яний будиночок без вікон, наполовину втоплений у траві. Деталі про нього розповідає 24 Канал.

Що відомо про будиночок та його особливість?

Власник показав будинок без вікон, частково втоплений у траві. З його димаря здіймалася пара, додаючи сцені моторошної, майже містичної атмосфери.

За словами власника, будівлю звели у 1940-х роках і використовували до 1970-х. Відтоді вона повільно занурюється в ґрунт.

Я спостерігаю, як він тоне вже понад 30 років. Старий і трохи моторошний,

– розповів чоловік.

Так звані "цукрові будиночки" були поширені у Новій Англії та Східній Канаді. У них варили кленовий сік, перетворюючи його на сироп. Це традиція, що походить від корінних народів і яку згодом перейняли європейські переселенці ще у 17 столітті.



Старий цукровий будиночок, побудований у середині 20 століття / Фото Reddit

Як відреагували користувачі мережі?

Публікація швидко набрала понад 48 тисяч вподобань і зібрала понад 1 200 коментарів.

Під нею розгорілися жваві обговорення, що ж робиться з будинком. Одні користувачі припустили, що споруда просідає через вологий ґрунт і особливості рельєфу, інші жартували, що "природа мститься людині за вторгнення".

Що писали люди:

"Ймовірно, будинок стоїть у нижчій точці рельєфу. Коли вологе повітря стикається з теплом усередині, утворюється ефект сифона – і ми бачимо пару".

"Гниття деревини теж може виділяти тепло – це екзотермічний процес. Іноді здається, ніби коріння або кора "горять" зсередини".

"Мабуть, нам подобається дивитися, як природа повертає собі своє. Бо це нагадує: усе створене людиною колись знову стане частиною землі".

Що відомо про інші випадки можливого руйнування житла?

В Англії 88-річна Джин Флік ризикує втратити свій дім, у якому прожила вже 25 років. Її будинок розташований на краю скелі над морем і опинився під загрозою руйнування через природну ерозію. Якщо урвище наблизиться ще на 5 метрів, будівлю доведеться знести. Влада повідомила жінці, що врятувати її оселю від зсуву вже неможливо, тож на допомогу вона більше не сподівається.

Крім того, на пляжі Віпсідеррі у Великій Британії раніше стався черговий масштабний зсув ґрунту. Активісти пов'язують цю подію з будівництвом елітного житла поблизу скелі. Місцеві мешканці неодноразово закликали владу зупинити нову забудову, оскільки ділянка стає дедалі нестійкішою. Хоч дозвіл на реалізацію проєкту було видано ще у 2007 році, забудовник досі не виконав вимогу щодо укріплення прибережних скель.