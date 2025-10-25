На снимке, которым в Reddit поделился пользователь jwatts47, видно старый деревянный домик без окон, наполовину утоплен в траве. Детали о нем рассказывает 24 Канал.

Читайте также "Что здесь произошло?!": мужчина случайно нашел заброшенный дом с жуткой атмосферой

Что известно о домике и его особенности?

Владелец показал дом без окон, частично утоплен в траве. С его дымохода поднимался пар, добавляя сцене жуткой, почти мистической атмосферы.

По словам владельца, здание возвели в 1940-х годах и использовали до 1970-х. С тех пор оно медленно погружается в почву.

Я наблюдаю, как он тонет уже более 30 лет. Старый и немного жуткий,

– рассказал мужчина.

Так называемые "сахарные домики" были распространены в Новой Англии и Восточной Канаде. В них варили кленовый сок, превращая его в сироп. Это традиция, происходящая от коренных народов и которую впоследствии переняли европейские переселенцы еще в 17 веке.



Старый сахарный домик, построен в середине 20 века / Фото Reddit

Как отреагировали пользователи сети?

Публикация быстро набрала более 48 тысяч лайков и собрала более 1 200 комментариев.

Под ней разгорелись оживленные обсуждения, что же делается с домом. Одни пользователи предположили, что сооружение проседает из-за влажной почвы и особенностей рельефа, другие шутили, что "природа мстит человеку за вторжение".

Что писали люди:

"Вероятно, дом стоит в более низкой точке рельефа. Когда влажный воздух соприкасается с теплом внутри, образуется эффект сифона – и мы видим пар".

"Гниение древесины тоже может выделять тепло – это экзотермический процесс. Иногда кажется, будто корни или кора "горят" изнутри".

"Видимо, нам нравится смотреть, как природа возвращает себе свое. Потому что это напоминает: все созданное человеком когда-то снова станет частью земли".

Что известно о других случаях возможного разрушения жилья?

В Англии 88-летняя Джин Флик рискует потерять свой дом, в котором прожила уже 25 лет. Ее дом расположен на краю скалы над морем и оказался под угрозой разрушения из-за естественной эрозии. Если обрыв приблизится еще на 5 метров, здание придется снести. Власти сообщили женщине, что спасти ее дом от оползня уже невозможно, поэтому на помощь она больше не надеется.

Кроме того, на пляже Випсидерри в Великобритании ранее произошел очередной масштабный оползень. Активисты связывают это событие со строительством элитного жилья вблизи скалы. Местные жители неоднократно призывали власти остановить новую застройку, поскольку участок становится все более неустойчивым. Хотя разрешение на реализацию проекта было выдано еще в 2007 году, застройщик до сих пор не выполнил требование по укреплению прибрежных скал.