Подробнее о том, чем дом поразил мужчину, 24 Канал рассказывает со ссылкой на Reddit.

Что нашел мужчина?

Житель Словакии просто ездил по селам на машине, исследуя новые места. Так он случайно наткнулся на что-то "странное" – заброшенное здание.

Когда мужчина ступил во двор, он увидел ржавое авто, заброшенный сад, горы мусора и дом, в котором, казалось, остановилась жизнь.

Остановил машину, зашел – и мне стало по-настоящему жутко,

– описал свои ощущения мужчина.

По его словам, в доме все выглядело так, будто владелец внезапно исчез – просто лег спать и больше не проснулся. Однако больше всего его поразило другое: две машины, стоявшие во дворе, были до отказа заполнены сотнями пустых бутылок пива одного и того же бренда. "Что, черт возьми, здесь произошло?" – написал он.



Мужчина обнаружил заброшенные дом и авто / Фото Reddit

По оценке исследователя, дом покинули по меньшей мере 30 лет назад. Но энергетика места была такой сильной, что даже после выезда мужчина долго не мог избавиться от ощущения тревоги и холода. В публикации он также поделился геолокацией: заброшенный домик расположен недалеко от села Грегоровце в Словакии.

К слову, в Словакии есть много заброшенных пансионатов и курортных домов. Все они имеют свою уникальную историю. Один из них называют Домом Адамсов.

Как отреагировали пользователи сети?

В комментариях под заметкой многие пользователи согласились, что дом производит жуткое впечатление. Некоторые посоветовал вернуться туда с командой единомышленников и съемочным оборудованием, чтобы лучше исследовать заброшенный дом.



В авто было много бутылок из-под пива / Фото Reddit

Что писали люди:

"Количество банок пива само рассказывает историю";

"Возможно, все проще: это просто заброшенный двор в Центральной Европе. И ты, вероятнее всего, просто залез в чужой двор, пока его владелец работает на ближайшей фабрике";

"Поражает другое – банки, вероятно, пролежали на солнце десятилетиями, однако совсем не потеряли цвета";

"Заброшенные места всегда завораживают – есть в них что-то и тревожное, и привлекательное одновременно".

Что известно о других похожих находках?

Ранее житель штата Северная Каролина (США) наткнулся на заброшенный дом в своем родном городке. Здание было почти полностью поглощено растительностью и находилось в критическом состоянии: пол провалился, а крыша частично обвалилась. Несмотря на опасность, мужчина решился исследовать его изнутри. Внутри он нашел старинный дневник, который пролежал нетронутым много десятилетий.

Британский исследователь заброшенных мест Шон Пайпер наткнулся в лесу на необычный заброшенный дом. Несмотря на то, что дом оставили не так давно, вещи ее бывшей владелицы придают месту загадочной атмосферы. Шон попал внутрь, пробравшись сквозь окно на втором этаже. Сразу после входа его поразила коллекция латунных пряжек и антикварных вещей. Исследуя дальше, он наткнулся на вазу с высушенными цветами, старые книги и пустые бутылки.