Детально про те, як чоловіку вдалося зі шлюпки зробити житло, 24 Канал розповідає з посиланням на Reddit.

Як британець зі шлюпки зробив дім?

Чоловік купив судно за 8 тисяч фунтів (приблизно 440 тисячі гривень) і власноруч переобладнав його, вклавши ще приблизно 8,5 тисячі (майже 470 тисяч гривень). П'ять місяців він мешкав просто на шлюпці, поступово облаштовуючи інтер'єр із піччю, кавоваркою та декором.

Світлини готового житла він опублікував у мережі. Допис одразу ж став вірусним і зібрав понад 92 тисячі вподобань. Користувачі були вражені, як чоловікові вдалося стильно та функціонально використати компактний простір.



Такий вигляд судно має ззовні / Фото Reddit

За його словами, така шлюпка – рідкість у Британії, але її ширина дала змогу створити значно просторіший салон, ніж у типових вузьких човнах. Судно повністю зберегло здатність плавати, адже власник залишив двигун та керування.

Як чоловіку економить чималу суму грошей?

Головна причина переїзду – економія: замість приблизно 1 400 фунтів (77 тисяч гривень) на оренду та комунальні послуги він зараз витрачає лише 150 – 200 (8 – 11 тисяч гривень).



Такий вигляд судно має всередині / Фото Reddit

Такий спосіб життя він випробовує вже не вперше – раніше два роки британець прожив на іншому човні й заощаджував на новий проєкт. Хоч і визнає, що подібний формат підходить не всім, для нього користі очевидні: свобода пересування, автономність і мінімальні витрати.

Цікаво, що є місце, де житлом на воді не здивуєш. Йдеться про Нідерланди, половина території яких лежить нижче рівня моря. Плавучі будинки, які раніше були експериментальними, тепер стали там реальним рішенням житлової та кліматичної кризи.

Які ціни на житло у Великій Британії?

Середня вартість житла у Великій Британії в жовтні знову оновила рекорд, досягнувши 299 862 фунтів стерлінгів (приблизно 16,5 мільйона гривень). Лондон утримує позицію найдорожчого регіону, тоді як Північно-Східна Англія показує найшвидше зростання цін.

Попит на нерухомість залишається стабільним, хоча висока ціна й обмежена доступність продовжують ускладнювати покупки.