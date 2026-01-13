Скільки коштує квадратний метр у містах Польщі?
Середня вартість житла у Польщі формується залежно від міста, району та близькості до центру, пише 24 Канал з посиланням на Numbeo.
Найдорожчі пропозиції традиційно зосереджені у столиці, туристичних центрах та приморських містах, тоді як у східних і промислових регіонах ціни залишаються помітно нижчими.
Середня вартість квадратного метра у містах Польщі така:
- Варшава – від 15 000 до 25 000 злотих (179 тисяч – 298 тисяч гривень);
- Краків – від 14 000 до 22 000 злотих (167 тисяч – 262 тисяч гривень);
- Вроцлав – від 12 000 до 18 000 злотих (143 тисяч – 214 тисяч гривень);
- Познань – від 11 000 до 16 000 злотих (131 тисяча – 191 тисяча гривень);
- Лодзь – від 8 500 до 12 500 злотих (101 тисяча – 149 тисяч гривень);
- Гданськ – від 13 000 до 20 000 злотих (155 тисяч – 238 тисяч гривень);
- Сопот – від 18 000 до 28 000 злотих (214 тисяч – 333 тисяч гривень);
- Катовіце – від 9 000 до 13 500 злотих (107 тисяч – 161 тисяча гривень);
- Люблін – від 9 000 до 14 000 злотих (107 тисяч – 167 тисяч гривень).
У яких районах Польщі ціни на нерухомість зростають найшвидше у 2026 році?
Найдинамічніше зростання цін фіксується у великих агломераціях та їхніх передмістях, зазначає Investropa.
- Варшава та навколишні населені пункти Мазовецького воєводства залишаються лідерами за попитом, зокрема через концентрацію робочих місць і розвиток інфраструктури.
- Активно дорожчає нерухомість у Гданську та Сопоті, де обмежена кількість нових ділянок поєднується з інтересом інвесторів.
- Помітне зростання також спостерігається у Вроцлаві та Кракові, де житло активно купують як для проживання, так і під оренду.
- Окрему увагу звертають на університетські міста, зокрема Любліну та Познані, де стабільний попит підтримується студентами та молодими спеціалістами.
Що впливає на збільшення вартості цін?
На формування цін у 2026 році впливають одразу кілька чинників. Серед ключових – дефіцит новобудов у центрах міст, зростання витрат на будівництво, обмежений доступ до іпотечного кредитування та стабільний попит з боку інвесторів.
Додатковим фактором залишається внутрішня міграція та інтерес іноземців до польського ринку нерухомості, що підтримує ціни навіть у періоди економічної невизначеності.
Яка вартість оренди у Польщі?
У 2026 році вартість оренди однокімнатної квартири у Польщі продовжує рости, особливо у великих містах як Варшава, Краків, Вроцлав та Гданськ.
Також українці у Польщі частіше купують житло через зниження цін у деяких містах наприкінці 2025 року та інтеграцію в польську економіку.