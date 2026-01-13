Сколько стоит квадратный метр в городах Польши?

Средняя стоимость жилья в Польше формируется в зависимости от города, района и близости к центру, пишет 24 Канал со ссылкой на Numbeo.

Самые дорогие предложения традиционно сосредоточены в столице, туристических центрах и приморских городах, тогда как в восточных и промышленных регионах цены остаются заметно ниже.

Средняя стоимость квадратного метра в городах Польши такая:

Варшава – от 15 000 до 25 000 злотых (179 тысяч – 298 тысяч гривен);

Краков – от 14 000 до 22 000 злотых (167 тысяч – 262 тысяч гривен);

Вроцлав – от 12 000 до 18 000 злотых (143 тысяч – 214 тысяч гривен);

Познань – от 11 000 до 16 000 злотых (131 тысяча – 191 тысяча гривен);

Лодзь – от 8 500 до 12 500 злотых (101 тысяча – 149 тысяч гривен);

Гданьск – от 13 000 до 20 000 злотых (155 тысяч – 238 тысяч гривен);

Сопот – от 18 000 до 28 000 злотых (214 тысяч – 333 тысяч гривен);

Катовице – от 9 000 до 13 500 злотых (107 тысяч – 161 тысяча гривен);

Люблин – от 9 000 до 14 000 злотых (107 тысяч – 167 тысяч гривен).

В каких районах Польши цены на недвижимость растут быстрее всего в 2026 году?

Самый динамичный рост цен фиксируется в крупных агломерациях и их пригородах, отмечает Investropa.

Варшава и окружающие населенные пункты Мазовецкого воеводства остаются лидерами по спросу, в частности из-за концентрации рабочих мест и развития инфраструктуры. Активно дорожает недвижимость в Гданьске и Сопоте, где ограниченное количество новых участков сочетается с интересом инвесторов. Заметный рост также наблюдается во Вроцлаве и Кракове, где жилье активно покупают как для проживания, так и под аренду. Отдельное внимание обращают на университетские города, в частности Люблина и Познани, где стабильный спрос поддерживается студентами и молодыми специалистами.

Что влияет на увеличение стоимости цен?

На формирование цен в 2026 году влияют сразу несколько факторов. Среди ключевых – дефицит новостроек в центрах городов, рост расходов на строительство, ограниченный доступ к ипотечному кредитованию и стабильный спрос со стороны инвесторов.

Дополнительным фактором остается внутренняя миграция и интерес иностранцев к польскому рынку недвижимости, что поддерживает цены даже в периоды экономической неопределенности.

Какова стоимость аренды в Польше?