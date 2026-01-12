24 Канал выяснил, в каких городах Украины самое дорогое жилье на вторичке в 2026 году.

От чего зависит стоимость квартиры на вторичке?

Цены на квартиры на вторичном рынке формируются под влиянием нескольких факторов:

развитие инфраструктуры в городе;

уровень безопасности, наличие укрытий;

энергонезависимость;

общая экономическая ситуация и спрос.

Также украинцы обращают внимание на тип дома, этажность и состояние самой квартиры. В 2026 году заметно, что западные и центральные регионы сохраняют стабильный спрос, тогда как в прифронтовых областях цены остаются значительно ниже или демонстрируют стагнацию.

К слову, ранее квартиры на последних этажах в новостройках считались престижными благодаря панорамным видам. Теперь лучшими для покупки и жизни считаются средние этажи и квартиры там могут быть дороже.

Какова стоимость однокомнатных квартир?

Однокомнатные квартиры остаются самыми популярными, что непосредственно влияет на их стоимость. По данным ЛУН, рейтинг городов по средней цене однокомнатных квартир на вторичке выглядит так:

Львов – 69 300 долларов;

Киев – 68 000 долларов;

Ужгород – 64 000 долларов;

Черновцы – 56 700 долларов;

Луцк – 56 500 долларов;

Ровно – 53 600 долларов;

Житомир – 47 500 долларов;

Одесса – 46 200 долларов.

В восточных и южных городах цены существенно ниже, что связано с рисками безопасности и низким спросом. Самыми низкими остаются Николаев и Запорожье со стоимостью 20 тысяч и 15 тысяч долларов соответственно.

Сколько стоят двухкомнатные?

Двухкомнатные квартиры демонстрируют похожую географию цен, но с более высокими абсолютными показателями:

Киев – 109 000 долларов;

Львов – 97 000 долларов;

Ужгород – 96 100 долларов;

Тернополь – 67 200 долларов:

Ровно – 67 000 долларов;

Одесса – 66 000 долларов;

Луцк и Черкассы – 64 000 долларов.

Какова стоимость трехкомнатных?

Трехкомнатные квартиры являются самым дорогим сегментом вторичного рынка, особенно в столице и крупных городах:

Киев – 160 000 долларов;

Львов – 125 000 долларов;

Ужгород – 115 000 долларов;

Черновцы – 103 000 долларов;

Одесса – 87 000 долларов;

Винница – 83 000 долларов.

Во всех остальных городах Украины средняя стоимость трехкомнатной квартиры не превышает 80 тысяч долларов. Самые дешевые квартиры в Николаеве и Запорожье – 45 тысяч и 32 тысячи долларов соответственно.

