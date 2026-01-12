24 Канал з'ясував, у яких містах України найдорожче житло на вторинці у 2026 році.

Від чого залежить вартість квартири на вторинці?

Ціни на квартири на вторинному ринку формуються під впливом кількох факторів:

розвиток інфраструктури у місті;

рівень безпеки, наявність укриттів;

енергонезалежність;

загальна економічна ситуація і попит.

Також українці звертають увагу на тип будинку, поверховість та стан самої квартири. У 2026 році помітно, що західні та центральні регіони зберігають стабільний попит, тоді як у прифронтових областях ціни залишаються значно нижчими або демонструють стагнацію.

До слова, раніше квартири на останніх поверхах у новобудовах вважалися престижними завдяки панорамним краєвидам. Тепер найкращими для купівлі та життя вважаються середні поверхи й квартири там можуть бути дорожчими.

Яка вартість однокімнатних квартир?

Однокімнатні квартири залишаються найпопулярнішими, що безпосередньо впливає на їхню вартість. За даними ЛУН, рейтинг міст за середньою ціною однокімнатних квартир на вторинці виглядає так:

Львів – 69 300 доларів;

Київ – 68 000 доларів;

Ужгород – 64 000 доларів;

Чернівці – 56 700 доларів;

Луцьк – 56 500 доларів;

Рівне – 53 600 доларів;

Житомир – 47 500 доларів;

Одеса – 46 200 доларів.

У східних та південних містах ціни суттєво нижчі, що пов'язано з безпековими ризиками та нижчим попитом. Найнижчими залишаються Миколаїв та Запоріжжя з вартістю 20 тисяч та 15 тисяч доларів відповідно.

Скільки коштують двокімнатні?

Двокімнатні квартири демонструють схожу географію цін, але з вищими абсолютними показниками:

Київ – 109 000 доларів;

Львів – 97 000 доларів;

Ужгород – 96 100 доларів;

Тернопіль – 67 200 доларів:

Рівне – 67 000 доларів;

Одеса – 66 000 доларів;

Луцьк та Черкаси – 64 000 доларів.

Яка вартість трикімнатних?

Трикімнатні квартири є найдорожчим сегментом вторинного ринку, особливо у столиці та великих містах:

Київ – 160 000 доларів;

Львів – 125 000 доларів;

Ужгород – 115 000 доларів;

Чернівці – 103 000 доларів;

Одеса – 87 000 доларів;

Вінниця – 83 000 доларів.

У всіх інших містах України середня вартість трикімнатної квартири не перевищує 80 тисяч доларів. Найдешевші квартири у Миколаєві та Запоріжжі – 45 тисяч та 32 тисячі доларів відповідно.

Чому вартість житла в Ужгороді зросла?