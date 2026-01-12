Яка ситуація з нерухомістю у Східній Європі насправді?
Статистика показує відчутну різницю між Західною та Східною Європою. Одні європейці масово скуповують житло, інші ж – обирають оренду, повідомляє 24 Канал з посиланням на дані Global Property Guide та Eurostat.
Читайте також Жінка купила хату в селі за 800 доларів: як відновлюють дім, який роками стояв без господаря
Найбільша кількість домовласників в Європі саме в Румунії. Там приблизно 94,3% проживають у власному житлі.
Цікаво! Водночас в Румунії зафіксовано перенаселення. Вважається, що його рівень – більш як 40%. Тобто, фактично, значна кількість громадян проживає в умовах, де на одну людину припадає недостатньо житлової площі.
Аналогічна ситуація у таких країнах:
- Словаччина – там 93,1% власників;
- Хорватія – 91% власників;
- Угорщина – 91,6% власників.
Що відбувається з нерухомістю у Західній Європі?
Німеччина має найменшу частку власників житла, приблизно – 47,2%.
Важливо! 52,8% німців наразі орендують нерухомість.
Як кажуть експерти, імовірно, така ситуація є наслідком:
- високої вартості купівлі житла;
- надзвичайно захищеним ринком оренди, повідомляє Deutsche Bundesbank.
Низький відсоток власників житла – менш як 65%, зафіксовано в:
- Австрії;
- Франції;
- Данії.
Де найдорожче житло в Європі?
Наразі найдорожчим місцем для купівлі житла в ЄС є Люксембург. Ціна квадратного метра у столиці цієї держави сягає 11 тисяч євро.
Рекордна вартість оренди фіксується у декількох столицях. У Дубліні (Ірландія) вона сягає в середньому – 2 тисяч євро на місяць. А в Парижі – 1 900 євро.