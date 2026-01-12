Какова ситуация с недвижимостью в Восточной Европе на самом деле?
Статистика показывает ощутимую разницу между Западной и Восточной Европой. Одни европейцы массово скупают жилье, другие же – выбирают аренду, сообщает 24 Канал со ссылкой на данные Global Property Guide и Eurostat.
Наибольшее количество домовладельцев в Европе именно в Румынии. Там примерно 94,3% проживают в собственном жилье.
Интересно! В то же время в Румынии зафиксировано перенаселение. Считается, что его уровень – более 40%. То есть, фактически, значительное количество граждан проживает в условиях, где на одного человека приходится недостаточно жилой площади.
Аналогичная ситуация в таких странах:
- Словакия – там 93,1% владельцев;
- Хорватия – 91% владельцев;
- Венгрия – 91,6% владельцев.
Что происходит с недвижимостью в Западной Европе?
Германия имеет наименьшую долю владельцев жилья, приблизительно – 47,2%.
Важно! 52,8% немцев сейчас арендуют недвижимость.
Как говорят эксперты, вероятно, такая ситуация является следствием:
- высокой стоимости покупки жилья;
- чрезвычайно защищенным рынком аренды, сообщает Deutsche Bundesbank.
Низкий процент собственников жилья – менее 65%, зафиксировано в:
- Австрии;
- Франции;
- Дании.
Где самое дорогое жилье в Европе?
Сейчас самым дорогим местом для покупки жилья в ЕС является Люксембург. Цена квадратного метра в столице этого государства достигает 11 тысяч евро.
Рекордная стоимость аренды фиксируется в нескольких столицах. В Дублине (Ирландия) она достигает в среднем – 2 тысяч евро в месяц. А в Париже – 1 900 евро.