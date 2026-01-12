Какова ситуация с недвижимостью в Восточной Европе на самом деле?

Статистика показывает ощутимую разницу между Западной и Восточной Европой. Одни европейцы массово скупают жилье, другие же – выбирают аренду, сообщает 24 Канал со ссылкой на данные Global Property Guide и Eurostat.

Наибольшее количество домовладельцев в Европе именно в Румынии. Там примерно 94,3% проживают в собственном жилье.

Интересно! В то же время в Румынии зафиксировано перенаселение. Считается, что его уровень – более 40%. То есть, фактически, значительное количество граждан проживает в условиях, где на одного человека приходится недостаточно жилой площади.

Аналогичная ситуация в таких странах:

Словакия – там 93,1% владельцев;

Хорватия – 91% владельцев;

Венгрия – 91,6% владельцев.

Что происходит с недвижимостью в Западной Европе?

Германия имеет наименьшую долю владельцев жилья, приблизительно – 47,2%.

Важно! 52,8% немцев сейчас арендуют недвижимость.

Как говорят эксперты, вероятно, такая ситуация является следствием:

высокой стоимости покупки жилья;

чрезвычайно защищенным рынком аренды, сообщает Deutsche Bundesbank.

Низкий процент собственников жилья – менее 65%, зафиксировано в:

Австрии;

Франции;

Дании.

Где самое дорогое жилье в Европе?