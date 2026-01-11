Про ціни на житло в Ужгороді станом на середину січня 2026 року 24 Канал розповідає з посиланням на ЛУН.

Яка ситуація на вторинному ринку житла?

Середні ціни на вторинному ринку Ужгорода становлять:

61,7 тисячі доларів за однокімнатну квартиру (+3% за останній рік);

94,5 тисячі доларів за двокімнатну (+14%);

122 тисячі доларів за трикімнатну (+12%).

За вартістю житла на вторинці місто поступається Львову та Києву.

Що з цінами в на первинці?

У новобудовах Ужгорода квадратний метр в економкласі коштує приблизно 31 тисячу гривень (+21% за останній рік), у комфорт-класі – 36 тисяч гривень (-13%), у бізнес-класі – 47 тисяч гривень (-7%).

За цінами на первинному ринку Ужгород також не є найдорожчим – вищі показники фіксують у Києві та Львові. Крім того, за середньою ціною за квадрат у новобудові з Ужгородом вже зрівнялася Одеса та буквально на кілька сотень гривень відстає Вінниця.

Які ціни на оренду квартир?

І якщо у сфері купівлі житла Ужгород стабільно входить у трійку найдорожчих міст, то у сегменті оренди житла впевнено лідирує, залишаючи з відчутним відривом позаду Львів та Київ.

однокімнатні квартири здають у середньому за 21,6 тисячі гривень на місяць (+14% за останній рік);

двокімнатні – за 30,3 тисячі гривень (+30%).

Оренда однокімнатного помешкання забирає приблизно 82% середньої зарплати, а двокімнатного – 114%.

До слова, відповідно до даних порталу OLX Нерухомість станом на 11 січня 2026 року орендувати квартиру в Ужгороді можна, починаючи від 6 тисяч гривень. Однак доведеться жити з власницею житла. Натомість найдорожчі пропозиції сягають приблизно 50 тисяч гривень. Йдеться про помешкання з дизайнерським ремонтом, великими площами та зручним розташуванням.

Високі ціни експерти пояснюють значним напливом внутрішніх переселенців, багато з яких залишилися в регіоні на постійне проживання. Обмежена пропозиція квартир, особливо в новобудовах і на ринку оренди, підтримує стабільно високий рівень вартості житла.

Де за рік найбільше подорожчало житло?

Відповідно до даних річного звіту DIM.RIA, у 2025 році ціни на житло в новобудовах зростали майже по всій Україні, але з різною швидкістю в регіонах. Найбільше подорожчали квартири в Житомирській (+28,3%) та Тернопільській (+20,4%) областях через відкладений попит і обмежену пропозицію. Київ залишився найдорожчим містом із середньою ціною 1 445 доларів за квадратний метр, тоді як у прифронтових регіонах ціни були найнижчими.

На вторинному ринку також фіксували зростання у більшості областей. Найвищі темпи були в Івано-Франківській (+29%) та Рівненській (+28%) областях. Найдешевші однокімнатні квартири – у Запорізькій області (16,5 тисячі доларів), а найдорожчі – у Києві (близько 98 тисяч доларів).