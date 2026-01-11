О ценах на жилье в Ужгороде по состоянию на середину января 2026 года 24 Канал рассказывает со ссылкой на ЛУН.

Читайте также Жилье за меньшие деньги: где 1-комнатная квартира дешевле – в Киеве или Львове

Какова ситуация на вторичном рынке жилья?

Средние цены на вторичном рынке Ужгорода составляют:

61,7 тысячи долларов за однокомнатную квартиру (+3% за последний год);

94,5 тысячи долларов за двухкомнатную (+14%);

122 тысячи долларов за трехкомнатную (+12%).

По стоимости жилья на вторичке город уступает Львову и Киеву.

Что с ценами в на первичке?

В новостройках Ужгорода квадратный метр в эконом-классе стоит примерно 31 тысячу гривен (+21% за последний год), в комфорт-классе – 36 тысяч гривен (-13%), в бизнес-классе – 47 тысяч гривен (-7%).

По ценам на первичном рынке Ужгород также не является самым дорогим – высшие показатели фиксируют в Киеве и Львове. Кроме того, по средней цене за квадрат в новостройке с Ужгородом уже сравнялась Одесса и буквально на несколько сотен гривен отстает Винница.

Какие цены на аренду квартир?

И если в сфере покупки жилья Ужгород стабильно входит в тройку самых дорогих городов, то в сегменте аренды жилья уверенно лидирует, оставляя с ощутимым отрывом позади Львов и Киев.

однокомнатные квартиры сдают в среднем за 21,6 тысячи гривен в месяц (+14% за последний год);

двухкомнатные – за 30,3 тысячи гривен (+30%).

Аренда однокомнатной квартиры забирает примерно 82% средней зарплаты, а двухкомнатной – 114%.

К слову, согласно данным портала OLX Недвижимость по состоянию на 11 января 2026 года арендовать квартиру в Ужгороде можно, начиная от 6 тысяч гривен. Однако придется жить с владелицей жилья. Зато самые дорогие предложения достигают примерно 50 тысяч гривен. Речь идет о помещениях с дизайнерским ремонтом, большими площадями и удобным расположением.

Высокие цены эксперты объясняют значительным наплывом внутренних переселенцев, многие из которых остались в регионе на постоянное проживание. Ограниченное предложение квартир, особенно в новостройках и на рынке аренды, поддерживает стабильно высокий уровень стоимости жилья.

Где за год больше всего подорожало жилье?

Согласно данным годового отчета DIM.RIA, в 2025 году цены на жилье в новостройках росли почти по всей Украине, но с разной скоростью в регионах. Больше всего подорожали квартиры в Житомирской (+28,3%) и Тернопольской (+20,4%) областях из-за отложенного спроса и ограниченного предложения. Киев остался самым дорогим городом со средней ценой 1 445 долларов за квадратный метр, тогда как в прифронтовых регионах цены были самыми низкими.

На вторичном рынке также фиксировали рост в большинстве областей. Самые высокие темпы были в Ивано-Франковской (+29%) и Ровенской (+28%) областях. Самые дешевые однокомнатные квартиры – в Запорожской области (16,5 тысячи долларов), а самые дорогие – в Киеве (около 98 тысяч долларов).