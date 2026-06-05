Как правильно зафиксировать повреждения?

После обстрела прежде всего нужно убедиться, что возле дома или квартиры безопасно находиться. Если есть угроза обвала, пожара или другие риски, следует вызвать спасателей, пишет Юридический советник для ВПЛ.

Смотрите также Ваучер есть, квартиры нет: почему переселенцы не могут купить жилье

Далее необходимо зафиксировать последствия разрушений. Для этого стоит сделать фото и видео повреждений с разных ракурсов, а также по возможности сохранить геолокацию, дату, время и место происшествия. Доказательствами могут быть и свидетельства очевидцев.

Если представители власти не могут быстро прибыть на место, ввладелец жилья может самостоятельно составить акт о повреждении и засвидетельствовать его подписями свидетелей. К материалам также можно приложить отчет независимого оценщика.

Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google

Добавить

Какие документы нужны для получения компенсации?

Для оформления компенсации нужно собрать следующие документы документы:

выписка из Единого реестра досудебных расследований;

акт от ГСЧС, если после обстрела произошел пожар;

акт комиссионного обследования жилья;

документы, подтверждающие право собственности на недвижимость.

Чтобы получить выписку из ЕРДР, нужно обратиться к правоохранителям. Если уголовное производство еще не открыли, подается отдельное заявление.

Акт комиссионного обследования оформляют органы местного самоуправления или военные администрации. Если обследование еще не проводили, владелец может подать заявление на его проведение. Также стоит проверить, внесено ли жилье в Государственный реестр прав на недвижимое имущество.

Куда подавать информацию о поврежденном имуществе?

Информационное сообщение о поврежденном или уничтоженном жилье можно подать через "еВідновлення" в приложении или на портале "Дія" или в Центре предоставления административных услуг.

Для этого понадобятся документы, удостоверяющие личность, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика и документы на право собственности. Также нужно открыть специальный банковский счет для получения средств на ремонт.

После проверки документов комиссия принимает решение о предоставлении компенсации. На рассмотрение заявления отведено до 30 дней. Если возникнет необходимость, заявителя могут попросить предоставить дополнительные документы.

Если жилье повреждено повторно?

Программа предусматривает помощь и в случае повторного повреждения жилья после ремонта, проведенного за счет "еВідновлення". В такой ситуации владелец может повторно обратиться за компенсацией.

Для этого нужно подать новое информационное сообщение о повреждении и снова пройти процедуру рассмотрения. После проверки документов и обследования жилья комиссия принимает решение о новой компенсации.