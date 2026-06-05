Як правильно зафіксувати пошкодження?

Після обстрілу насамперед потрібно переконатися, що біля будинку чи квартири безпечно перебувати. Якщо є загроза обвалу, пожежі або інші ризики, слід викликати рятувальників, пише Юридичний порадник для ВПО.

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Далі необхідно зафіксувати наслідки руйнувань. Для цього варто зробити фото та відео пошкоджень з різних ракурсів, а також за можливості зберегти геолокацію, дату, час і місце події. Доказами можуть бути й свідчення очевидців.

Якщо представники влади не можуть швидко прибути на місце, власник житла може самостійно скласти акт про пошкодження та засвідчити його підписами свідків. До матеріалів також можна додати звіт незалежного оцінювача.

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Які документи потрібно для отримання компенсації?

Для оформлення компенсації потрібно зібрати такі документи:

витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань;

акт від ДСНС, якщо після обстрілу сталася пожежа;

акт комісійного обстеження житла;

документи, що підтверджують право власності на нерухомість.

Щоб отримати витяг з ЄРДР, потрібно звернутися до правоохоронців. Якщо кримінальне провадження ще не відкрили, подається окрема заява.

Акт комісійного обстеження оформлюють органи місцевого самоврядування або військові адміністрації. Якщо обстеження ще не проводили, власник може подати заяву на його проведення. Також варто перевірити, чи внесене житло до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Куди подавати інформацію про пошкоджене майно?

Інформаційне повідомлення про пошкоджене або знищене житло можна подати через "єВідновлення" у застосунку чи на порталі "Дія" або у Центрі надання адміністративних послуг.

Для цього знадобляться документи, що посвідчують особу, реєстраційний номер облікової картки платника податків і документи на право власності. Також потрібно відкрити спеціальний банківський рахунок для отримання коштів на ремонт.

Після перевірки документів комісія ухвалює рішення про надання компенсації. На розгляд заяви відведено до 30 днів. Якщо виникне потреба, заявника можуть попросити надати додаткові документи.

Якщо житло пошкоджене повторно?

Програма передбачає допомогу і в разі повторного пошкодження житла після ремонту, проведеного за кошти "єВідновлення". У такій ситуації власник може повторно звернутися по компенсацію.

Для цього потрібно подати нове інформаційне повідомлення про пошкодження та знову пройти процедуру розгляду. Після перевірки документів і обстеження житла комісія ухвалює рішення щодо нової компенсації.