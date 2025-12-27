Як змінилися ціни на німецькі квартири та будинки?
У всіх регіонах Німеччини було помітне зростання цін на нерухомість порівняно з 2024 роком, передає 24 Канал з посиланням на Федеральне статистичне управління Німеччини.
Серед секторів, де було найпомітніше зростання, – будинки на 1 або ж 2 родини в міських районах. Тут річне зростання сягнуло 3,6%.
- Натомість у великих самостійних містах цей показник становив 3,5%, а у малонаселених сільських районах – 3,2%.
- У густонаселених сільських районах річне зростання було менш помітним – 1.1%.
Якщо проаналізувати ціни у квартальному розрізі на приватні будинки, то у густонаселених сільських районах цей показник знизився на 0,5%, а у великих містах – на 1%.
Водночас суттєвіше подорожчали квартири, а саме у густонаселених сільських районах – на 5,5%, що є найвищим річним приростом. Крім того, схожий показник був зафіксований у міських районах – на 4,7%. А в малонаселених сільських регіонах – на 2,6%.
Зауважте! У найбільших містах Німеччини, а це Берліні, Гамбурзі, Мюнхені, Кельні, Франкфурті-на-Майні, Штутгарті та Дюссельдорфі, ціни на приватні та 2-кімнатні будинки зросла на майже 3% у річному вимірі, як і на квартири.
Яка середня ціна на житло зараз?
Якщо проаналізувати середню оренду на 1-кімнатні та 3-кімнатні квартири, то ціна на них залежить від того, де саме розташована нерухомість, відповідно до даних Numbeo.
- Наприклад, 1-кімнатна квартира в центрі міста коштуватиме дорожче в місяць – 848,78 євро, а за межами міста – 648,88 євро.
- Натомість 3-кімнатна квартира обійдеться в понад 1 000 євро: в центрі міста – 1 577,26 євро в місяць, а за межами центру міста – 1 201,78 євро в місяць.
Купівля нерухомості також залежить в Німеччині від розташування. Тобто якщо ціна за квадратний метр для купівлі в центрі міста – це 5 567,05 євро, а за межами центру на майже 2 тисячі євро менше – 3 784,44 євро.
В яких містах Німеччина найвища ціна?
Середня ціна за квадратний метр нерухомості у 3 кварталі становила понад 3 499 євро, що на 4,4% більше, ніж торік. Найдорожчим містом залишається Мюнхен, де за вторинне житло платять близько 8 580 євро за квадратний метр, а за новозбудоване – понад 11 500 євро.
Натомість на початку листопада вартість оренди в Німеччині також залишалася високою: однокімнатна квартира в центрі коштує близько 865 євро на місяць, тоді як за межами центру – приблизно 663 євро.
Зазначається, що ціни на житло суттєво відрізняються залежно від міста: найвищі у Мюнхені, а найнижчі серед топ-міст – у Дортмунді, де квадратний метр вторинного житла коштує близько 2 541 євро.