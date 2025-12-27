Как изменились цены на немецкие квартиры и дома?

Во всех регионах Германии был заметен рост цен на недвижимость по сравнению с 2024 годом, передает 24 Канал со ссылкой на Федеральное статистическое управление Германии.

Среди секторов, где был самый заметный рост, – дома на 1 или 2 семьи в городских районах. Здесь годовой рост достиг 3,6%.

Зато в крупных самостоятельных городах этот показатель составил 3,5%, а в малонаселенных сельских районах – 3,2%.

В густонаселенных сельских районах годовой рост был менее заметным – 1.1%.

Если проанализировать цены в квартальном разрезе на частные дома, то в густонаселенных сельских районах этот показатель снизился на 0,5%, а в крупных городах – на 1%.

В то же время существенно подорожали квартиры, а именно в густонаселенных сельских районах – на 5,5%, что является самым высоким годовым приростом. Кроме того, похожий показатель был зафиксирован в городских районах – на 4,7%. А в малонаселенных сельских регионах – на 2,6%.

Заметьте! В крупнейших городах Германии, а это Берлине, Гамбурге, Мюнхене, Кельне, Франкфурте-на-Майне, Штутгарте и Дюссельдорфе, цены на частные и 2-комнатные дома выросла почти на 3% в годовом измерении, как и на квартиры.

Какая средняя цена на жилье сейчас?

Если проанализировать среднюю аренду на 1-комнатные и 3-комнатные квартиры, то цена на них зависит от того, где именно расположена недвижимость, в соответствии с данными Numbeo.

Например, 1-комнатная квартира в центре города будет стоить дороже в месяц – 848,78 евро, а за пределами города – 648,88 евро.

Зато 3-комнатная квартира обойдется в более 1 000 евро: в центре города – 1 577,26 евро в месяц, а за пределами центра города – 1 201,78 евро в месяц.

Покупка недвижимости также зависит в Германии от расположения. То есть если цена за квадратный метр для покупки в центре города – это 5 567,05 евро, а за пределами центра на почти 2 тысячи евро меньше – 3 784,44 евро.

В каких городах Германия самая высокая цена?