Скільки коштує житло у Болгарії?

Ринок нерухомості Болгарії у 2026 році демонструє стабільний попит як серед місцевих жителів, так і серед іноземців. Вартість квадратного метра залежить від економічної активності міста, близькості до моря та туристичної привабливості, повідомляє Investropa.

Середня вартість квадратного метра у найпопулярніших містах:

Софія – від 1 800 до 2 600 євро;

– від 1 800 до 2 600 євро; Пловдив – від 1 200 до 1 800 євро;

– від 1 200 до 1 800 євро; Варна – від 1 300 до 2 000 євро;

– від 1 300 до 2 000 євро; Бургас – від 1 100 до 1 700 євро;

– від 1 100 до 1 700 євро; Русе – від 900 до 1 300 євро;

– від 900 до 1 300 євро; Стара Загора – від 850 до 1 250 євро.

Найдорожче житло традиційно розташоване у столиці та приморських містах з розвиненою інфраструктурою. Дешевші квартири можна знайти у містах, що не є туристичними центрами, але мають стабільний ринок праці.

Де найвигідніше придбати житло?

Якщо мета купівлі – інвестиція або сезонне проживання, найвигіднішими вважаються міста з потенціалом зростання цін у туристичних регіонах. Там можна придбати житло дешевше, ніж у столиці, але з перспективою подальшого подорожчання.

Міста з більш доступними цінами на купівлю:

Русе – від 900 євро за квадратний метр у спальних районах;

Стара Загора – від 850 євро у новобудовах на околицях;

Бургас – нижчі ціни у віддалених від моря районах;

Пловдив – вигідні пропозиції у нових житлових комплексах поза центром.

У Софії та Варні поріг входу значно вищий, проте саме там житло вважається найбільш ліквідним на вторинному ринку.

Скільки коштує оренда у Болгарії?

Орендні ставки у 2026 році також різняться залежно від міста та розташування житла, повідомляє Numbeo. Найвищі ціни фіксують у Софії та приморських центрах, тоді як у менших містах оренда суттєво дешевша.

Середня вартість оренди однокімнатної квартири на місяць:

Софія – центр 650 євро, поза центром 490 євро;

Пловдив – центр близько 450 євро, поза центром 330 євро;

Варна – центр близько 480 євро, поза центром 360 євро;

Бургас – центр близько 500 євро, поза центром 370 євро;

Русе – центр близько 320 євро, поза центром 240 євро;

Стара Загора – центр 310 євро, поза центром 230 євро.

