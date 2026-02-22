Где расположен заброшенный поселок?
Автор сообщения в сообществе urban exploration рассказал, что наткнулся на отдаленное поселение высоко в горах.
По его словам, дорога туда занимает несколько часов, а сам поселок скрыт среди леса. Точное название он не раскрыл, однако комментарии предполагают, что речь идет об одном из населенных пунктов в префектуре Тотиги.
По одной из версий, поселок опустел из-за массового оттока молодежи в крупные города, прежде всего в Токио. Суровый климат с длительными снежными периодами также мог усложнять жизнь в горах.
Как выглядит заброшенный поселок?
Узкие дороги, ведущие к центру села, деревянные здания с поврежденными фасадами и заросшие дворы. Некоторые сооружения сохранили относительно целые стены и крышу, другие постепенно разрушаются.
Здания в заброшенном поселке в Японии / Фото urban exploration
Автор рассказал о заброшенной школе с классами, в которых остались парты, учебники и другие вещи. Часть помещений выглядит так, будто их просто оставили: в кабинетах сохранилась мебель, доски и даже бытовые предметы. Кроме школы, исследователь зафиксировал жилые дома и административные сооружения, постепенно разрушаются под воздействием времени и влаги.
Заброшенный поселок в горах Японии / Фото urban exploration
Что пишут в комментариях?
Пользователи Reddit активно обсуждают увиденное. Некоторые называют кадры жуткими из-за тишины и ощущения полного отсутствия жизни, другие - наоборот, восхищаются атмосферой и историей места.
В общем комментаторы выражают беспокойство:
Интересно, есть ли семья, которая скучает по медалям и фотографиям этого человека. Известно ли что-то об истории этого места?
– пишут в комментариях.
Также выдвигают предположения о причинах упадка. Чаще всего вспоминают демографический кризис в сельских регионах Японии и постепенное сокращение населения горных районов. Отдельные пользователи интересуются, возможно ли восстановление подобных поселений в будущем.
Как блогер купил заброшенный дом в Японии и отремонтировал его?
Шведский блогер Антон Ворманн купил заброшенный дом недалеко от Токио за 25 тысяч долларов, чтобы сделать аутентичный ремонт.
Он подробно показывает процесс обновления в социальных сетях, демонстрируя сохранение традиционных элементов и интеграцию современных решений, несмотря на бюрократические трудности и поиск специалистов.