Де розташоване покинуте селище?

Автор допису в спільноті urban exploration розповів, що натрапив на віддалене поселення високо в горах.

За його словами, дорога туди займає кілька годин, а саме селище приховане серед лісу. Точну назву він не розкрив, однак коментарі припускають, що йдеться про один із населених пунктів у префектурі Тотіґі.

За однією з версій, селище спорожніло через масовий відтік молоді до великих міст, насамперед до Токіо. Суворий клімат із тривалими сніжними періодами також міг ускладнювати життя в горах.

Як виглядає покинуте селище?

Вузькі дороги, що ведуть до центру села, дерев'яні будівлі з пошкодженими фасадами та зарослі подвір'я. Деякі споруди зберегли відносно цілі стіни й дах, інші поступово руйнуються.

Будівлі у покинутому селищі в Японії / Фото urban exploration

Автор розповів про покинуту школу з класами, у яких залишилися парти, підручники та інші речі. Частина приміщень виглядає так, ніби їх просто залишили: у кабінетах збереглися меблі, дошки й навіть побутові предмети. Окрім школи, дослідник зафіксував житлові будинки та адміністративні споруди, що поступово руйнуються під впливом часу та вологи.

Покинуте селище в горах Японії / Фото urban exploration

Що пишуть у коментарях?

Користувачі Reddit активно обговорюють побачене. Дехто називає кадри моторошними через тишу й відчуття повної відсутності життя, інші — навпаки, захоплюються атмосферою та історією місця.

Загалом коментатори висловлюють занепокоєння:

Цікаво, чи є сім'я, яка сумує за медалями та фотографіями цього чоловіка. Чи відомо щось про історію цього місця?

– пишуть у коментарях.

Також висувають припущення щодо причин занепаду. Найчастіше згадують демографічну кризу в сільських регіонах Японії та поступове скорочення населення гірських районів. Окремі користувачі цікавляться, чи можливе відновлення подібних поселень у майбутньому.

