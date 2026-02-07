Как выглядел дом, когда его приобрели?

Дом расположен недалеко от Мельбурна. К моменту покупки он более десяти лет оставался заброшенным и постепенно разрушался, пишет Realestate.com.au.

Смотрите также В Венеции продают "проклятый" дворец на Гранд-канале: почему его не покупают

Построенный в 1960-х годах, "имение Какаду" выставили на продажу и он стал невероятно популярным на сайтах по недвижимости. Его выкупили Бетти и Бен Поп за 900 тысяч долларов.

В доме были выбиты окна и повреждены двери. Стены покрывали яркие граффити, из-за чего имение стало известным среди ценителей заброшенных локаций. Туда наведывались фотографы и искатели острых ощущений.

Как выглядел "имение Какаду", когда его купили / Фото Realestate.com.au

Территория вокруг также пришла в упадок. Участок зарос высокой травой и кустами, старые дорожки почти исчезли под растительностью. Новые владельцы рассказали, что, несмотря на состояние дома, они видят большой потенциал и планируют превратить его в роскошный особняк.

Как планируют его изменить?

В соцсетях супруги показали первые кадры дома. Бетти и Бен готовы потратить семизначную сумму на реставрацию сооружения.

Социальные сети точно сошли с ума, и тот факт, что мы даже ничего не начали, а у нас почти 40 000 подписчиков только в Instagram, просто поражает, – отметила женщина на странице @cockatoomansion.

Они планируют превратить заброшенное здание в современную частную резиденцию с комфортными жилыми пространствами. По оценкам экспертов, реконструкция продлится около 3 лет.

Дом сейчас и каким его планируют сделать / Фото Realestate.com.au

В планах создать просторную гостиную с большими окнами и видами на природу. Также предусмотрено несколько спален с собственными ванными комнатами и гардеробными.

Интерьеры хотят сделать светлыми и открытыми, чтобы подчеркнуть пространство и окружающий ландшафт. На территории должны появиться зоны отдыха, ухоженные газоны и декоративные насаждения.

Владельцы также рассматривают идею частично сохранить или художественно переосмыслить часть старых граффити как элемент истории дома.

Проект реставрации имения / Фото Realestate.com.au

Перед началом основных работ проект должны согласовать местные власти. Пока идет подготовка документов, новые хозяева расчищают участок.

Что еще интересного реставрировали?