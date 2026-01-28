Где расположен дворец?
В Венеции снова пытаются продать один из самых известных исторических дворцов города – Ка' Дарио, сообщает The Guardian.
Здание расположено на берегу Гранд-канала в районе Дорсодуро, который считается престижной и культурно насыщенной частью города. Рядом размещены известные художественные пространства и исторические сооружения, а сам дворец выходит фасадом прямо на воду.
Такое расположение обеспечивает открытые виды на канал и старинную застройку Венеции. Объект неоднократно появлялся на рынке элитной недвижимости, однако длительное время оставался без постоянного владельца.
Теперь его снова выставили на продажу с ориентировочной ценой около 20 миллионов евро, что довольно типично для исторических дворцов.
Почему его называют проклятым?
Ка' Дарио имеет жуткую репутацию, которая сформировалась из-за ряда громких трагедий, связанных с его владельцами и людьми, планировавшими здесь жить.
В разные годы вокруг дворца вспоминали об убийстве одного из хозяев, самоубийство известного финансиста и другие преждевременные смерти людей, которые были связаны с этой недвижимостью. Некоторые из этих событий получили широкую огласку в прессе, из-за чего за дворцом закрепилась слава так называемого "проклятого места".
Дворец Ка' Дарио в Венеции / Фото The Guardian
Истории о роковых стечениях обстоятельств передавались годами и стали частью городских легенд. Именно эта мрачная репутация, по словам риэлторов, не раз затрудняла продажу здания, даже несмотря на его архитектурную ценность и престижное расположение.
Как выглядит дворец?
Ка' Дарио построили в конце 15 века, и его архитектура сочетает черты эпохи Возрождения. Фасад здания отличается декоративной отделкой и окнами, выходящими на Гранд-канал.
Интерьер дворца / Фото The Guardian
Внутри дворец имеет несколько просторных залов с росписями, историческими деталями и отделкой, которая подчеркивает его возраст и статус. В здании обустроены девять жилых комнат, залы для гостей и терраса, а с верхних уровней открывается панорама на воду и окружающие крыши Венеции.
Какие еще интересные здания продавали недавно?
Дом из сериала "Друзья", расположен в Вест-Виллидж, Манхэттен, продали за 32,7 миллиона долларов инвесторам.
Здание, которое известно своей культурной ценностью и стабильным арендным доходом, останется жилым домом с арендными квартирами без изменений во внешнем виде.