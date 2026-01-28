Де розташований палац?

У Венеції знову намагаються продати один із найвідоміших історичних палаців міста – Ка' Даріо, повідомляє The Guardian.

Дивіться також Пара облаштувала житло у старовинній церкві: знахідки під час ремонту вразили

Будівля розташована на березі Гранд-каналу в районі Дорсодуро, який вважається престижною та культурно насиченою частиною міста. Поруч розміщені відомі мистецькі простори та історичні споруди, а сам палац виходить фасадом просто на воду.

Таке розташування забезпечує відкриті краєвиди на канал і старовинну забудову Венеції. Об'єкт неодноразово з'являвся на ринку елітної нерухомості, однак тривалий час залишався без постійного власника.

Тепер його знову виставили на продаж з орієнтовною ціною близько 20 мільйонів євро, що досить типово для історичних палаців.

Чому його називають проклятим?

Ка' Даріо має моторошну репутацію, яка сформувалася через низку гучних трагедій, пов'язаних із його власниками та людьми, що планували тут жити.

У різні роки навколо палацу згадували про вбивство одного з господарів, самогубство відомого фінансиста та інші передчасні смерті людей, які були пов'язані з цією нерухомістю. Деякі з цих подій отримали широкий розголос у пресі, через що за палацом закріпилася слава так званого "проклятого місця".

Палац Ка' Даріо у Венеції / Фото The Guardian

Історії про фатальні збіги обставин передавалися роками та стали частиною міських легенд. Саме ця похмура репутація, за словами рієлторів, не раз ускладнювала продаж будівлі, навіть попри її архітектурну цінність і престижне розташування.

Як виглядає палац?

Ка' Даріо збудували наприкінці 15 століття, і його архітектура поєднує риси епохи Відродження. Фасад будівлі вирізняється декоративним оздобленням і вікнами, що виходять на Гранд-канал.

Інтер'єр палацу / Фото The Guardian

Усередині палац має кілька просторих залів із розписами, історичними деталями та оздобленням, яке підкреслює його вік і статус. У будівлі облаштовано дев'ять житлових кімнат, зали для гостей та тераса, а з верхніх рівнів відкривається панорама на воду та навколишні дахи Венеції.

Які ще цікаві будівлі продавали нещодавно?