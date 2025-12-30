Де розташований культовий будинок?

Будівля розташована у районі Вест-Віллидж, Мангеттен, пише 24 Канал з посиланням на New York Post.

Це один із найстаріших і найпопулярніших районів міста, який відомий щільною забудовою, історичною архітектурою та стабільно високими цінами на житло.

Цікаво! Цей будинок почав бути впізнаваним після прем'єри серіалу у 1994 році, і з роками став визначним місцем для фанатів з усього світу, які фотографуються біля знаменитої домівки головних героїв, пише видання People.

Як виглядає будівля?

Будинок має шість поверхів і виконаний у класичному стилі району з цегляним фасадом і великими вікнами. Усередині розміщено 21 квартиру, які використовують як орендне житло. Частина помешкань зазнала оновлення в останні роки, що дозволило підвищити їхню ринкову вартість.

На першому поверсі працює ресторан, який давно став популярним серед туристів. Фасад будівлі регулярно з'являється у соціальних мережах, а сама адреса входить до неформальних маршрутів для шанувальників серіалу.

Цікаво! Саме фасад цього будинку глядачі бачили у вступних кадрах серіалу протягом усіх сезонів. Водночас сюжетні події всередині квартир Моніки, Рейчел та інших героїв знімали не тут, а в студійних павільйонах у Лос-Анджелесі.

Фанати залишили графіті на фасаді будинку з цитатами з серіалу / Фото New York Post

Скільки коштував будинок?

Будинок продали за 32,7 мільйона доларів, що значно перевищує суму попередньої купівлі. Ще кілька років тому об'єкт придбали менш ніж за 20 мільйонів доларів, тож нинішня угода принесла продавцю суттєвий прибуток.

Зростання вартості пояснюють поєднанням кількох факторів. Серед них престижне розташування, стабільний орендний дохід і культурна цінність будівлі, яка давно вийшла за межі звичайної житлової нерухомості.

Хто став новим власником?

Новим власником стала інвестиційна структура, пов'язана з іноземним приватним капіталом. За відкритими даними, за угодою стоїть заможний інвестор з Азії, який уже має об'єкти нерухомості в центральних районах Нью-Йорка.

Очікується, що будівлю й надалі використовуватимуть як житловий будинок з орендними квартирами. Суттєвих змін у зовнішньому вигляді не планують, адже впізнаваний фасад залишається головною цінністю цього об'єкта.

Які ще культові будинки придбали?