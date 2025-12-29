Де розташований незвичайний будинок?
Будинок розміщений на узбережжі Тихого океану у Вашингтоні, поруч із залізничною колією, що пролягає вздовж берегової лінії, пише 24 Канал з посиланням на Realtor.com.
Потяги проходять практично біля самої ділянки, що є характерною особливістю цього району та формує незвичне сусідство для житлової будівлі.
Об'єкт має власний вихід до пляжу, що залишається одним із ключових факторів вартості. Узбережжя в цьому регіоні відоме обмеженою кількістю ділянок під забудову, тому навіть нетипові будинки біля океану стабільно утримують високі цінові позиції.
У чому його особливість?
Головною архітектурною особливістю будинку є використання справжніх залізничних вагонів, які інтегровані у житлову конструкцію.
Будинок з залізничних вагонів / Фото Realtor.com
Цікаво! Вагони переобладнали під житлові приміщення, зберігши їхню форму та частину оригінальних елементів, що надає будинку впізнаваного вигляду.
Житловий простір об'єднаний у єдину структуру та доповнений класичними будівельними матеріалами. Інтер'єр виконаний стримано, без надмірних дизайнерських рішень, із фокусом на функціональність і краєвиди океану.
Інтер'єр будинку з вагонів / Фото Realtor.com
Яка середня вартість будинків у Вашингтоні?
Заявлена ціна у 780 тисяч доларів загалом відповідає ринковим показникам штату. За даними платформи Zillow, середня вартість будинків у Вашингтоні становить близько 590 тисяч доларів. Водночас у найбільших містах, зокрема в Сіетлі, середні ціни на житло перевищують 800 тисяч доларів.
Важливо! Вартість житла в штаті залишається вищою за середню по країні, особливо в прибережних районах і локаціях з обмеженою пропозицією.
