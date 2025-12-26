Що це за будинок і чому знахідку не помітили раніше?

У вересні жінка придбала будинок, якому понад 100 років, пише 24 Канал з посиланням на Newsweek.

Будинок вже не вперше змінює господаря через його занедбаний стан, але Неллі, нова власниця будинку, вирішила зробити масштабний ремонт. Будинок розташований в Уельсі на заході Великої Британії.

Через вік споруди та зарослу територію частина ділянки фактично не використовувалася. Сад був занедбаний, із густими кущами та хаотичною рослинністю. Саме тому металеві двері, вмуровані в схил і майже повністю вкриті зеленню, роками залишалися непоміченими.

Під час розчищення території Неллі звернула увагу на незрозумілу конструкцію, яка спершу виглядала як застарілий господарський об'єкт або зачинений люк. Лише після того, як рослини прибрали, стало зрозуміло, що це повноцінні двері.

Що виявилося за прихованими дверима?

За дверима відкрився окремий простір, який більше нагадував кімнату, ніж підвал чи сховище. Усередині збереглися стіни з каменю, камін, ніші та сліди старого інтер'єру. Приміщення виглядало так, ніби ним перестали користуватися раптово, а не поступово занедбали.

Кімната мала чіткі ознаки напівжитлового простору. Це могло бути місце для відпочинку, окрема садова кімната або навіть тимчасове житло, яке використовували попередні власники десятки років тому.

Для чого могло використовуватися це приміщення?

Своїми припущеннями власниця поділялася на тікток сторінці @thebakeryproject. Прихована кімната могла слугувати літньою залою, майстернею або укриттям від негоди.

Цікаво! У будинках початку 20 століття подібні простори іноді облаштовували як додаткові зони для роботи чи зберігання цінних речей. Камін свідчить про те, що приміщення було розраховане на тривале перебування людей.

Як знахідка вплинула на плани щодо будинку?

Відкриття змусило власницю переглянути бачення майбутнього ремонту. Замість стандартного оновлення житла вона задумалася про збереження історичного елементу та інтеграцію прихованої кімнати у загальну концепцію будинку.

За словами власниці, неочікувана знахідка перетворила купівлю нерухомості на справжнє дослідження минулого і додала будинку унікальності.

