Где расположен культовый дом?

Здание расположено в районе Вест-Виллидж, Манхэттен, пишет 24 Канал со ссылкой на New York Post.

Смотрите также Поезд в США продают как жилье за 780 тысяч: как он выглядит внутри

Это один из старейших и самых популярных районов города, который известен плотной застройкой, исторической архитектурой и стабильно высокими ценами на жилье.

Интересно! Этот дом начал быть узнаваемым после премьеры сериала в 1994 году, и с годами стал выдающимся местом для фанатов со всего мира, которые фотографируются возле знаменитого дома главных героев, пишет издание People.

Как выглядит здание?

Дом имеет шесть этажей и выполнен в классическом стиле района с кирпичным фасадом и большими окнами. Внутри размещена 21 квартира, которые используют как арендное жилье. Часть помещений претерпела обновление в последние годы, что позволило повысить их рыночную стоимость.

На первом этаже работает ресторан, который давно стал популярным среди туристов. Фасад здания регулярно появляется в социальных сетях, а сам адрес входит в неформальные маршруты для поклонников сериала.

Интересно! Именно фасад этого дома зрители видели во вступительных кадрах сериала на протяжении всех сезонов. В то же время сюжетные события внутри квартир Моники, Рейчел и других героев снимали не здесь, а в студийных павильонах в Лос-Анджелесе.

Фанаты оставили граффити на фасаде дома с цитатами из сериала / Фото New York Post

Сколько стоил дом?

Дом продали за 32,7 миллиона долларов, что значительно превышает сумму предыдущей покупки. Еще несколько лет назад объект приобрели менее чем за 20 миллионов долларов, поэтому нынешняя сделка принесла продавцу существенную прибыль.

Рост стоимости объясняют сочетанием нескольких факторов. Среди них престижное расположение, стабильный арендный доход и культурная ценность здания, которое давно вышло за пределы обычной жилой недвижимости.

Кто стал новым владельцем?

Новым владельцем стала инвестиционная структура, связанная с иностранным частным капиталом. По открытым данным, за сделкой стоит состоятельный инвестор из Азии, который уже имеет объекты недвижимости в центральных районах Нью-Йорка.

Ожидается, что здание и в дальнейшем будут использовать как жилой дом с арендными квартирами. Существенных изменений во внешнем виде не планируют, ведь узнаваемый фасад остается главной ценностью этого объекта.

Какие еще культовые дома приобрели?