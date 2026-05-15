Як зареєструвати право власності на квартиру через забудовника?

У 2026 році частина забудовників пропонує покупцям оформлення права власності "під ключ", пояснюють в АН "Твоя фортеця".

Компанія самостійно збирає пакет документів і подає його на реєстрацію від імені власника, тому покупцю не потрібно окремо звертатися до ЦНАПу чи нотаріуса.

Девелопери часто подають документи одразу для десятків або навіть сотень квартир у будинку. Через це процес може затягнутися на кілька місяців, особливо якщо виникають затримки з введенням будинку в експлуатацію чи оформленням технічної документації. Окрім цього, за юридичний супровід нерідко доводиться доплачувати окремо.

Водночас забудовник не ухвалює остаточне рішення щодо реєстрації. Документи перевіряє державний реєстратор або нотаріус, який має доступ до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Як самостійно оформити право власності на житло в новобудові?

Самостійно оформити право власності можна через нотаріуса або ЦНАП, пише Міністерство юстиції. Через нотаріуса процедура зазвичай проходить швидше, адже він одразу вносить дані до реєстру. У ЦНАП документи спочатку приймає адміністратор, після чого їх передають державному реєстратору.

Для оформлення права власності потрібно підготувати:

паспорт та картку платника податків;

заяву про реєстрацію;

договір із забудовником;

акт приймання-передачі квартири;

технічний паспорт;

документи про введення будинку в експлуатацію;

підтвердження присвоєння адреси;

квитанцію про сплату адміністративного збору.

Якщо квартиру купували в іпотеку, додатково подають іпотечний договір та підтвердження повного розрахунку із забудовником. Окрему увагу варто звернути на технічний паспорт. У більшості випадків власник замовляє його самостійно через БТІ, а виготовлення документа може тривати кілька днів.

Чому можуть відмовити в реєстрації права власності?

Найчастіше проблеми виникають через помилки в документах або юридичні ризики навколо самого об'єкта. Реєстратор може відмовити, якщо пакет документів неповний, у паперах є різні дані або на квартиру накладене обтяження.

Причиною відмови також стає ситуація, коли на квартиру вже зареєстрували інше право власності або забудовник має проблеми з дозвільними документами. Саме тому перед купівлею варто перевіряти не лише квартиру, а й самого девелопера: документи на землю, дозвіл на будівництво та схему фінансування житлового комплексу.

Де в Україні найшвидше зросли ціни на новобудови?

Попит на новобудови в Україні знову почав змінюватися залежно від регіону, а ціни на квартири у частині міст помітно підросли. Найрізкіше за місяць подорожчало житло в Івано-Франківській області, тоді як у Харківській – навпаки втратили у ціні.

Київ утримує статус найдорожчого міста на первинному ринку житла. У квітні середня ціна квадратного метра у столиці сягнула 1 438 доларів, що на 3,2% більше, ніж місяцем раніше.

Серед інших міст високі ціни на новобудови також зафіксували у Львові та Ужгороді. Натомість дешевше житло на первинному ринку можна знайти у Запоріжжі, Сумах та Харкові, де ринок залишається значно стриманішим через безпекову ситуацію.