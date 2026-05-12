Коли спадкоємець може продати нерухомість?

Після смерті власника квартира чи будинок не переходять спадкоємцю автоматично. Спочатку потрібно прийняти спадщину та отримати свідоцтво про право на спадщину, пише Судова влада України.

Саме цей документ підтверджує перехід права власності до спадкоємця. Без нього людина не може продати квартиру, будинок чи земельну ділянку.

Спадкоємець має звернутися до нотаріуса за місцем відкриття спадщини. У селах такі повноваження можуть мати й представники місцевого самоврядування. Особливо це стосується нерухомості та іншого майна, яке потрібно вносити до державних реєстрів.

Якщо спадщину прийняло кілька спадкоємців, свідоцтво про право на спадщину видається на ім'я кожного з них, із зазначенням імені та частки у спадщині інших спадкоємців,

– пояснюють у Мін'юсті.

Після цього право власності потрібно зареєструвати у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Лише тоді власник може продавати, дарувати або переоформлювати житло.

Чому продаж спадкового житла може затягнутися?

Свідоцтво про право на спадщину видають лише після завершення 6 місяців з моменту відкриття спадщини. Такий термін дають для того, щоб інші спадкоємці теж могли заявити про свої права на майно.

Якщо людина пропустить встановлений строк, поновлювати право на спадщину доведеться через суд. Через це оформлення документів і продаж житла можуть затягнутися ще на кілька місяців.

Іноді процедура триває довше й з інших причин. Наприклад, якщо спадщину залишили дитині, яка ще не народилася. У такому випадку розподіл майна можливий лише після її народження.

Перед видачею свідоцтва нотаріус перевіряє, чи немає на нерухомості арешту, іпотеки або заборони на відчуження. Якщо житло перебуває під арештом, оформлення спадщини зупиняється до моменту зняття обмеження.

Проблеми можуть виникнути й у випадках, коли на майно претендують кілька людей або між родичами триває судовий спір щодо спадщини. У такій ситуації продаж нерухомості відкладається до остаточного рішення суду або врегулювання конфлікту між спадкоємцями.

У яких випадках діє заборона на продаж нерухомості?

Заборону на продаж можуть накласти у кількох випадках:

для захисту прав дитини, яка проживає у квартирі або має частку у житлі;

якщо нерухомість перебуває в іпотеці;

коли житло купували за житловий сертифікат;

якщо власника раніше визнали померлим через суд.

В останньому випадку спадкоємці не можуть продавати нерухомість протягом п'яти років. Людину можуть визнати померлою через суд, якщо вона зникла безвісти й про неї немає інформації. Теоретично така людина може повернутися й має право вимагати повернення свого майна.

Крім того, у деяких випадках для продажу спадкового майна потрібна окрема згода кредитора. Насамперед це стосується житла, яке перебуває в іпотеці або має боргові обтяження.

Який податок на спадщину треба сплатити у 2026 році?

В Україні оподатковується не сама спадщина, а дохід, отриманий у вигляді майна. Саме тому ставка залежить від того, ким спадкоємець є для померлого, пояснює Державна податкова служба.

Передача майна за заповітом не змінює податкових правил і не створює додаткових пільг для спадкоємців. Вирішальним є сам факт отримання майна, а не те, чи відбулося спадкування за заповітом. Саме отримання такого майна розглядають як дохід, який підлягає оподаткуванню.