Що побачив рієлтор після виїзду орендарів?

Рієлтор із Чернівців показав квартиру після виїзду орендарів на тік ток сторінці rieltor.chernivtsi.

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Коли наступного разу будеш грішити на своїх квартирантів, які вони погані, як брудно залишили, можеш подивитися це відео для порівняння, як залишили твої квартиранти, а як буває у людей,

– каже рієлтор у відео.

За його словами, житло тепер потребує капітального ремонту. Найбільше вразила кухня: брудний посуд, каструлі та сміття лежали просто на підлозі, меблі були пошкоджені, а газова плита вкрилася іржею. У квартирі також помітний товстий шар пилу.

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Не кращий вигляд мав і балкон. Його підлога була заставлена каструлями, посудом та різним мотлохом. Автор відео припустив, що ці речі могли лежати там місяцями. При цьому, за його словами, сусіди жодного разу не скаржилися на людей, які мешкали в квартирі.

У коментарях частина користувачів зізнавалася, що не може повірити в побачене. Дехто навіть припустив, що ролик міг бути постановочним. Водночас інші писали, що стикалися зі схожими ситуаціями, коли орендарі залишали після себе квартири в занедбаному стані.

Яка вартість оренди в Чернівцях?

Найбільше подорожчала вартість оренди однокімнатних квартир – на 26% за рік. Нині таке житло можна орендувати в середньому за 14 тисяч гривень на місяць. Середня вартість оренди двокімнатної квартири становить 18 тисяч гривень. Трикімнатні квартири здають у середньому за 21 тисячу гривень на місяць.

Скільки коштує житло на вторинному ринку у Чернівцях?

На вторинному ринку Чернівців середня вартість однокімнатної квартири становить 58 тисяч доларів. Двокімнатні квартири коштують у середньому 82 тисячі доларів. За останні 12 місяців ціни в цьому сегменті зросли на 15%. За трикімнатну квартиру покупцям доведеться заплатити в середньому 107 тисяч доларів. За рік її вартість збільшилася на 17%, що є найвищим показником серед квартир на вторинному ринку.