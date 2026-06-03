Что увидел риелтор после выезда арендаторов?

Риелтор из Черновцов показал квартиру после выезда арендаторов на тик ток странице rieltor.chernivtsi.

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Когда в следующий раз будешь грешить на своих квартирантов, какие они плохие, как грязно оставили, можешь посмотреть это видео для сравнения, как оставили твои квартиранты, а как бывает у людей,

– говорит риелтор в видео.

По его словам, жилье теперь требует капитального ремонта. Больше всего поразила кухня: грязная посуда, кастрюли и мусор лежали прямо на полу, мебель была повреждена, а газовая плита покрылась ржавчиной. В квартире также заметен толстый слой пыли.

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Не лучший вид имел и балкон. Его пол был заставлен кастрюлями, посудой и различным хламом. Автор видео предположил, что эти вещи могли лежать там месяцами. При этом, по его словам, соседи ни разу не жаловались на людей, которые жили в квартире.

В комментариях часть пользователей признавалась, что не может поверить в увиденное. Некоторые даже предположили, что ролик мог быть постановочным. В то же время другие писали, что сталкивались с похожими ситуациями, когда арендаторы оставляли после себя квартиры в запущенном состоянии.

Какова стоимость аренды в Черновцах?

Больше всего подорожала стоимость аренды однокомнатных квартир – на 26% за год. Сейчас такое жилье можно арендовать в среднем за 14 тысяч гривен в месяц. Средняя стоимость аренды двухкомнатной квартиры составляет 18 тысяч гривен. Трехкомнатные квартиры сдают в среднем за 21 тысячу гривен в месяц.

Сколько стоит жилье на вторичном рынке в Черновцах?

На вторичном рынке Черновцов средняя стоимость однокомнатной квартиры составляет 58 тысяч долларов. Двухкомнатные квартиры стоят в среднем 82 тысячи долларов. За последние 12 месяцев цены в этом сегменте выросли на 15%. За трехкомнатную квартиру покупателям придется заплатить в среднем 107 тысяч долларов. За год ее стоимость увеличилась на 17%, что является самым высоким показателем среди квартир на вторичном рынке.