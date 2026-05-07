Скільки українці готові витратити на купівлю житла у 2026 році?

Понад половина українців планують купити нерухомість у 2026 році. За результатами дослідження DIM.RIA, про такий намір заявили 51,1% опитаних.

Найбільше потенційних покупців розраховують на житло в середньому ціновому сегменті. Так, 43,1% українців готові витратити на квартиру чи будинок від 30 до 60 тисяч доларів. Ще 33,3% шукають варіанти вартістю до 30 тисяч доларів.

Фактично понад три чверті покупців орієнтуються на нерухомість до 60 тисяч доларів. Значно дорожчі об'єкти розглядає лише невелика частина опитаних.

Водночас фінансові можливості українців за останній рік змінилися по-різному. У 33,9% респондентів бюджет на купівлю житла скоротився, тоді як у 29,4% він зріс. Ще 36,8% повідомили, що їхні можливості залишилися без змін.

Як показує дослідження, на рішення про купівлю житла впливає рівень доходу і фінансова ситуація. Також вплинули ціни на житло та безпекова ситуація.

Ключові фактори впливу / Інфографіка DIM.RIA

За даними ЛУН, середня вартість житла у Києві та Львові збільшилась на 13% за рік. Нині на вторинному ринку за однокімнатну квартиру доведеться заплатити у середньому 72 тисячі доларів у столиці та 73 тисячі доларів у Львові. Тобто знайти житло у найпопулярніших містах України вартістю до 60 тисяч доларів буде складніше.

Яке житло українці шукають найчастіше?

У 2026 році українці почали частіше звертати увагу на приватні будинки. Саме такий тип житла хотіли б придбати 34,7% учасників дослідження.

Популярним залишається і вторинний ринок. Майже 26% респондентів пояснили свій вибір можливістю швидше заселитися та не чекати завершення будівництва чи ремонту від забудовника.

До слова, як розповіла комерційна директорка будівельної компанії Маріанна Бігунець, попит на квартири з готовим ремонтом в Україні різко зріс і вже формує окремий сегмент ринку.

В умовах, коли дорожчають будівельні матеріали, бракує кваліфікованих майстрів, а кошториси часто зростають уже в процесі робіт, дедалі більше людей воліють уникнути окремого тривалого й витратного ремонту. Фактично йдеться не лише про оздоблення, а про передбачуваність бюджету, контрольованість строків і менший побутовий стрес,

– зазначає експертка.

Дослідження також показало, що значна частина українців досі не має власного житла. Майже 40% опитаних зараз орендують помешкання, а ще 7,6% живуть у тимчасовому житлі.

Чому дешеві будинки можуть зникнути з ринку?

Інтерес українців до приватних будинків зростає, однак доступних варіантів на ринку може стати менше. Причиною стали нові правила будівництва, які вже впливають на вартість таунхаусів та дуплексів.

Раніше їх часто оформлювали як індивідуальні будинки, щоб уникнути складних процедур і знизити витрати. Це дозволяло пропонувати житло за нижчими цінами, навіть якщо об'єкти не відповідали нормам.

Водночас структура ринку стане більш прозорою. Кожен проєкт матиме відповідального архітектора, що знижує ризик придбати проблемне житло.