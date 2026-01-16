Де іпотека вигідніша?

У більшості західних та частині центральних регіонів України щомісячний платіж за програмою "єОселя" нижчий, ніж середня ціна оренди однокімнатної квартири, пише 24 Канал з посиланням на аналітику ЛУН.

У столиці та центральних регіонах іпотечна програма часто привабливіша за оренду житла. Наприклад, у Києві середня вартість оренди – 17 000 гривень, тоді як щомісячний платіж за програмою становить 16 400 гривень.

У Черкасах також іпотека видається дешевшою: середня ціна оренди однокімнатної квартири 12 300, а іпотека – близько 8 400 гривень. У Кропивницькому оренда сягає близько 9 000 гривень на місяць, тоді як платіж за іпотекою становить 5 720 гривень. У Вінниці середня оренда оцінюється в 14 000 гривень, тоді як виплата – 10 500 гривень.

Схожа ситуація спостерігається і на заході країни. Місто Середня вартість оренди єОселя Ужгород 21 400 гривень 21 300 гривень Тернопіль 11 500 гривень 6 780 гривень Івано-Франківськ 15 000 гривень 9 570 гривень Луцьк 15 000 гривень 10 900 гривень Хмельницький 13 000 гривень 9 000 гривень Чернівці 12 000 гривень 8 500 гривень

Де дешевше орендувати житло?

У східних, південних та окремих центральних регіонах України оренда квартири залишається вигіднішою або майже дорівнює іпотечному платежу. Це робить короткострокове чи середньострокове наймання житла більш раціональним вибором для мешканців цих міст.

У східних регіонах орендувати житло дешевше. Місто Середня вартість оренди єОселя Харків 5 000 гривень 7 000 гривень Миколаїв 6 000 гривень 8 000 гривень Дніпро 7 000 гривень 9 000 гривень Запоріжжя 6 500 гривень 8 000 гривень Полтава 7 000 гривень 9 000 гривень Рівне 11 000 гривень 13 600 гривень

Майже непомітна різниця між орендою житла та іпотекою у Житомирі, Сумах та Чернігові. У цих містах іпотечний платіж дорожчий на 100-200 гривень на місяць.

Яка частка зарплати йде на іпотеку?

Розрахунки показують, що іпотека за програмою "єОселя" створює значне фінансове навантаження для позичальників у багатьох містах України. Найбільша частка з середньої зарплати витрачається у таких містах:

Ужгород – 79%;

Львів – 67%;

Полтава – 61%;

Рівне – 55%;

Житомир – 55%.

Водночас найменша частка доходу, яку мешканці спрямовують на виплату іпотеки, зафіксована в Запоріжжі (26%), Тернополі (27%), Кропивницькому (28%), Харкові (30%) та Миколаєві (34%).

Чому можуть відмовити у пільговій іпотеці?