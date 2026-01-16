Где ипотека выгоднее?

В большинстве западных и части центральных регионов Украины ежемесячный платеж по программе "еОселя" ниже, чем средняя цена аренды однокомнатной квартиры, пишет 24 Канал со ссылкой на аналитику ЛУН.

В столице и центральных регионах ипотечная программа часто привлекательнее аренды жилья. Например, в Киеве средняя стоимость аренды – 17 000 гривен, тогда как ежемесячный платеж по программе составляет 16 400 гривен.

У Черкассах также ипотека выдается дешевле: средняя цена аренды однокомнатной квартиры 12 300, а ипотека – около 8 400 гривен. У Кропивницком аренда достигает около 9 000 гривен в месяц, тогда как платеж по ипотеке составляет 5 720 гривен. У Виннице средняя аренда оценивается в 14 000 гривен, тогда как выплата – 10 500 гривен.

Похожая ситуация наблюдается и на западе страны. Город Средняя стоимость аренды еОселя Ужгород 21 400 гривен 21 300 гривен Тернополь 11 500 гривен 6 780 гривен Ивано-Франковск 15 000 гривен 9 570 гривен Луцк 15 000 гривен 10 900 гривен Хмельницкий 13 000 гривен 9 000 гривен Черновцы 12 000 гривен 8 500 гривен

Где дешевле арендовать жилье?

В восточных, южных и отдельных центральных регионах Украины аренда квартиры остается выгодной или почти равна ипотечному платежу. Это делает краткосрочный или среднесрочный наем жилья более рациональным выбором для жителей этих городов.

В восточных регионах арендовать жилье дешевле. Город Средняя стоимость аренды еОселя Харьков 5 000 гривен 7 000 гривен Николаев 6 000 гривен 8 000 гривен Днепр 7 000 гривен 9 000 гривен Запорожье 6 500 гривен 8 000 гривен Полтава 7 000 гривен 9 000 гривен Ровно 11 000 гривен 13 600 гривен

Почти незаметна разница между арендой жилья и ипотекой в Житомире, Сумах и Чернигове. В этих городах ипотечный платеж дороже на 100-200 гривен в месяц.

Какая доля зарплаты идет на ипотеку?

Расчеты показывают, что ипотека по программе "еОселя" создает значительную финансовую нагрузку для заемщиков во многих городах Украины. Наибольшая доля из средней зарплаты тратится в таких городах:

Ужгород – 79%;

Львов – 67%;

Полтава – 61%;

Ровно – 55%;

Житомир – 55%.

В то же время наименьшая доля дохода, которую жители направляют на выплату ипотеки, зафиксирована в Запорожье (26%), Тернополе (27%), Кропивницком (28%), Харькове (30%) и Николаеве (34%).

