Сколько стоит аренда однокомнатных квартир

О том, что происходило на рынке аренды квартир в мае, свидетельствует отчет DIM.RIA.

Читайте также Доход от аренды жилья надо декларировать: какие налоги платят в 2026 году

Дороже всего арендовать однокомнатную квартиру в Киеве – в среднем 26 тысяч гривен в месяц. Далее следуют Закарпатская область со средней ценой 22,5 тысячи гривен, а также Львовская, Днепропетровская и Ивано-Франковская области – по 18 тысяч гривен.

Больше всего за месяц подорожала аренда однокомнатного жилья:

Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

в Сумской области – на 165%;

в Днепропетровской – на 29%;

в Черновицкой – на 16%;

в Тернопольской – на 12%.

В то же время в некоторых регионах цены снизились. Больше всего подешевела аренда в Кировоградской области – на 42%. Также спад зафиксировали в Черниговской (-33%), Запорожской (-14%), Черкасской (-6%) и Закарпатской (-4%) областях.

Цены на аренду двухкомнатных квартир

Средняя стоимость аренды двухкомнатной квартиры в Киеве составляет 40,5 тысячи гривен. Высокие цены также в Закарпатской области – 36 тысяч гривен, Днепропетровской и Ивано-Франковской – по 22,5 тысячи гривен.

Больше всего в мае подорожала аренда двухкомнатных квартир:

в Харьковской области – на 44%;

в Днепропетровской – на 25%;

в Закарпатской – на 14%;

в Киеве – на 13%.

Снижение цен в этом сегменте зафиксировали в Черновицкой области – на 10% и во Львовской – на 1%.

Аренда трехкомнатных квартир: где дороже всего

В сегменте трехкомнатных квартир лидером также остается Киев. Аренда такого жилья в столице стоит в среднем 54 тысячи гривен в месяц.

В регионы с самой дорогой арендой также вошли: Закарпатская область – 31,5 тысячи гривен, Запорожская – 30 тысяч гривен, Киевская – 27 тысяч гривен, Львовская – 26,5 тысячи гривен.

Больше всего за месяц цены на аренду трехкомнатных квартир выросли:

в Днепропетровской и Харьковской областях – на 25%;

в Запорожской – на 20%;

в Тернопольской и Житомирской – на 17%.

В то же время в Хмельницкой области аренда трехкомнатного жилья подешевела на 4%, а в Черниговской – сразу на 20%.

Ждать ли скачка цен на аренду в июне

Ранее обозреватель рынка недвижимости Виктория Берещак в комментарии 24 Каналу рассказывала, что резкого скачка цен на аренду в июне не ожидают, однако стоимость жилья в ликвидных городах будет оставаться высокой. По ее словам, самая дорогая аренда сосредоточена в Киеве, Львове, Ужгороде и Ивано-Франковске.

Эксперт отметила, что арендаторы все больше обращают внимание не только на локацию, но и на автономность дома – наличие генератора, резервного питания, укрытия и качественного интернета. Также на рынок влияют сезонный фактор, внутренняя миграция и релокация бизнеса.