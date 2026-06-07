Скільки коштує оренда однокімнатних квартир

Про те, що відбувалося на ринку оренди помешкань у травні, свідчить звіт DIM.RIA.

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Найдорожче орендувати однокімнатну квартиру у Києві – у середньому 26 тисяч гривень на місяць. Далі йдуть Закарпатська область із середньою ціною 22,5 тисячі гривень, а також Львівська, Дніпропетровська та Івано-Франківська області – по 18 тисяч гривень.

Найбільше за місяць подорожчала оренда однокімнатного житла:

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у Сумській області – на 165%;

у Дніпропетровській – на 29%;

у Чернівецькій – на 16%;

у Тернопільській – на 12%.

Водночас у деяких регіонах ціни знизилися. Найбільше подешевшала оренда у Кіровоградській області – на 42%. Також спад зафіксували у Чернігівській (-33%), Запорізькій (-14%), Черкаській (-6%) та Закарпатській (-4%) областях.

Ціни на оренду двокімнатних квартир

Середня вартість оренди двокімнатної квартири у Києві становить 40,5 тисячі гривень. Високі ціни також у Закарпатській області – 36 тисяч гривень, Дніпропетровській та Івано-Франківській – по 22,5 тисячі гривень.

Найбільше у травні подорожчала оренда двокімнатних квартир:

у Харківській області – на 44%;

у Дніпропетровській – на 25%;

у Закарпатській – на 14%;

у Києві – на 13%.

Зниження цін у цьому сегменті зафіксували у Чернівецькій області – на 10% та у Львівській – на 1%.

Оренда трикімнатних квартир: де найдорожче

У сегменті трикімнатних квартир лідером також залишається Київ. Оренда такого житла у столиці коштує в середньому 54 тисячі гривень на місяць.

До регіонів із найдорожчою орендою також увійшли: Закарпатська область – 31,5 тисячі гривень, Запорізька – 30 тисяч гривень, Київська – 27 тисяч гривень, Львівська – 26,5 тисячі гривень.

Найбільше за місяць ціни на оренду трикімнатних квартир зросли:

у Дніпропетровській та Харківській областях – на 25%;

у Запорізькій – на 20%;

у Тернопільській та Житомирській – на 17%.

Водночас у Хмельницькій області оренда трикімнатного житла подешевшала на 4%, а у Чернігівській – одразу на 20%.

Чи чекати стрибка цін на оренду у червні

Раніше оглядачка ринку нерухомості Вікторія Берещак у коментарі 24 Каналу розповідала, що різкого стрибка цін на оренду в червні не очікують, однак вартість житла у ліквідних містах залишатиметься високою. За її словами, найдорожча оренда зосереджена у Києві, Львові, Ужгороді та Івано-Франківську.

Експертка зазначила, що орендарі дедалі більше звертають увагу не лише на локацію, а й на автономність будинку – наявність генератора, резервного живлення, укриття та якісного інтернету. Також на ринок впливають сезонний фактор, внутрішня міграція та релокація бізнесу.