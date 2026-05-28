Как будет работать концепция социального жилья в Украине?

У Министерстве развития общин и территорий объяснили, что действующая система жилищного обеспечения больше не соответствует современным потребностям.

Особенно это стало заметно после начала полномасштабной войны и увеличения количества людей, потерявших жилье.

Эта реформа определена одним из приоритетов в рамках Ukraine Facility Plan. В то же время это ответ и на беспрецедентные вызовы, с которыми сегодня сталкивается страна. Из-за полномасштабного вторжения России и временной оккупации части территорий миллионы людей были вынуждены покинуть свои дома. Мы говорим об около 5,8 миллиона украинцев находящихся за рубежом, еще 4,6 миллиона которые зарегистрированы как внутренне перемещенные лица,

– отметила Наталья Козловская.

Новая модель предусматривает переход к социальной аренде жилья. В министерстве отметили, что помощь смогут получить люди, которые не имеют возможности купить квартиру или арендовать ее по рыночной цене.

Социальное жилье планируют предоставлять внутренне перемещенным лицам, людям, чье жилье было разрушено, а также гражданам с низкими доходами. При этом арендная плата будет зависеть от финансового положения семьи.

В Минразвития отметили, что система должна быть прозрачной и понятной. Вместо многолетнего пребывания в квартирной очереди планируют ввести механизм, который позволит быстрее получать жилье тем, кто в этом нуждается.

Строительством и управлением социального жилья смогут заниматься общины и специальные операторы. Для реализации реформы также планируют привлекать международных партнеров и инвестиции.

Отдельно в министерстве отметили, что новая система должна учитывать мобильность населения. Человек сможет получить социальное жилье в общине, где работает и планирует оставаться в дальнейшем.

Законопроект "О социальном жилье" планируют вынести на общественное обсуждение уже в ближайшие месяцы. После этого документ должны подать на рассмотрение Верховной Рады.

Можно ли будет приватизировать социальное жилье?

Часть социального жилья в будущем позволят выкупить. Председатель партии "Слуга народа" Елена Шуляк объяснила, что арендаторы социального жилья смогут проживать в квартирах на долгосрочной основе, а после определенного срока – оформят право собственности.

Приватизировать социальное жилье смогут люди с низкими доходами или те, кто оказался в сложных жизненных обстоятельствах и не имеют возможности самостоятельно приобрести недвижимость.

Также арендаторам могут позволить выкупать жилье постепенно, частями. Такой вариант даст людям без больших сбережений возможность приобрести собственную квартиру без дорогих рыночных кредитов.