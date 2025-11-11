Вартість оренди у Варшаві зросла на 2,9% у порівнянні минулим півріччям, пише 24 Канал з посиланням на InPoland.
Дивіться також "Урбаністичне пекло": як виглядає найбільша у світі житлова багатоповерхівка
Де оренда найдорожча?
Найдорожчими містами Польщі за квадратний метр орендованого житла залишаються:
- Варшава – 75 злотих;
- Гданськ – 66 злотих;
- Краків – 64 злотих.
Яке житло подорожчало найбільше?
Найбільше подорожчали невеликі квартири площею до 35 квадратних метрів. За даними аналітиків, їхня вартість зросла на 4,3% за рік. Середня вартість однокімнатної квартири у Варшаві становить близько 3 000 злотих, це 34 тисячі гривень.
Це пояснюється стабільним попитом серед студентів, молодих спеціалістів і фахівців, які переїжджають до Варшави на роботу.
Водночас великі квартири демонструють відносну стабільність – ціни на них залишаються майже незмінними, іноді навіть знижуються. Орендодавці дедалі частіше пропонують знижки або короткострокові договори, щоб привабити орендарів.
Як змінилися ціни на оренду у столиці України?
У листопаді 2025 року оренда квартир у Києві стала дешевшою. Особливо помітно це в спальних районах та на околицях міста, тоді як у центрі столиці ціни залишаються відносно стабільними.
За даними 24 Каналу, середня вартість однокімнатної квартири у Києві – близько 17 000 гривень на місяць. У Печерському районі оренда однокімнатного житла залишається найдорожчою – 33 тисячі гривень. Найдоступніші квартири у Дніпровському та Деснянському районах – 12 500 гривень і 9 800 гривень відповідно.
Двокімнатні квартири зараз коштують у середньому 24 тисячі гривень, а трикімнатні – близько 42 тисячі гривень. На вартість впливають район, близькість до транспорту та інфраструктури, безпека і наявність автономного опалення, що важливо у холодну пору року.
Скільки коштує житло у Польщі?
- У вересні 2025 року на ринку нерухомості Польщі зафіксували зниження цін на житло в новобудовах у більшості великих міст. Найдорожчими квартири є у Варшаві.
- Для потенційних покупців ситуація на ринку може бути хорошою нагодою придбати житло в містах, де ціни знизилися. Але вартість квартир у Польщі залишається вищою, ніж в Україні.