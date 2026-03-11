Як працює програма будинків за 1 євро?

Ідея продажу будинків за символічну суму 1 євро з'явилася в Італії. Її запровадили у невеликих містах і селах, де населення скорочується, а старі будівлі роками стоять порожніми, розповідає ЛУН.

Покупець отримує стару будівлю за символічну суму, але бере на себе зобов'язання відремонтувати її протягом визначеного часу. У більшості програм новий власник має підготувати проєкт реконструкції та завершити ремонт у кількарічний термін.

Подібні ініціативи згодом з'явилися і в інших країнах. Програми продажу занедбаних будинків за символічну суму діють у деяких регіонах Франції, Іспанії, Великої Британії та Японії, де місцева влада також намагається повернути життя в населені пункти з відтоком населення, пише The Guardian.

Скільки насправді коштує будинок за 1 євро?

Попри символічну ціну, покупець має оплатити низку обов'язкових витрат. До них належать юридичні послуги, податки та оформлення угоди. Такі витрати можуть становити від 7 тисяч до 12 тисяч євро.

У багатьох містах також вимагають гарантійний депозит. Його розмір зазвичай становить від 3 тисяч до 5 тисяч євро. Гроші повертають після того, як власник виконає умови програми та завершить реконструкцію будинку.

Окремо оплачують підготовку архітектурного проєкту та дозвільні документи. Це може коштувати ще від 1,5 тисячі до 10 тисяч євро залежно від складності робіт.

Найбільша частина витрат пов'язана з ремонтом. Базове оновлення житла може коштувати від 300 до 600 євро за квадратний метр. Повна реконструкція старої будівлі іноді обходиться у 1200 – 1800 євро за квадратний метр.

У результаті якщо ви придбали будинок площею 40 квадратних метрів, доведеться витратити від 12 тисяч до 50 тисяч євро. Якщо житло буде більшим, сума витрат може становити від 25 тисяч до 100 тисяч євро.

Чи можна знайти подібне житло в Україні?

За подібні гроші в Україні вже можна придбати готове житло. Наприклад, у Києві та передмісті за 25 тисяч – 50 тисяч євро продаються сотні будинків і дач. Серед них є старі будинки під ремонт і нові об'єкти без внутрішнього оздоблення.

Ціни на будинки поблизу Києва / Скриншот 24 Каналу

Якщо бюджет збільшити до 50 тисяч – 100 тисяч євро, пропозицій стає ще більше. У столиці та прилеглих населених пунктах у цьому діапазоні доступні тисячі будинків.

Подібна ситуація і в інших містах. У Львові за 25 тисяч – 50 тисяч євро продаються десятки будинків, а у діапазоні 50 тисяч – 100 тисяч євро доступні сотні варіантів. В Івано-Франківську вибір менший, але також можна знайти десятки будинків у цих цінових межах.

Де найдешевше житло у Європі?