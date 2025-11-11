Стоимость аренды в Варшаве выросла на 2,9% по сравнению с прошлым полугодием, пишет 24 Канал со ссылкой на InPoland.

Где аренда самая дорогая?

Самыми дорогими городами Польши являются за квадратный метр арендованного жилья остаются:

Варшава – 75 злотых;

Гданьск – 66 злотых;

Краков – 64 злотых.

Какое жилье подорожало больше всего?

Больше всего подорожали небольшие квартиры площадью до 35 квадратных метров. По данным аналитиков, их стоимость выросла на 4,3% за год. Средняя стоимость однокомнатной квартиры в Варшаве составляет около 3 000 злотых, это 34 тысячи гривен.

Это объясняется стабильным спросом среди студентов, молодых специалистов и специалистов, которые переезжают в Варшаву на работу.

В то же время большие квартиры демонстрируют относительную стабильность – цены на них остаются почти неизменными, иногда даже снижаются. Арендодатели все чаще предлагают скидки или краткосрочные договоры, чтобы привлечь арендаторов.

Как изменились цены на аренду в столице Украины?

В ноябре 2025 года аренда квартир в Киеве стала дешевле. Особенно заметно это в спальных районах и на окраинах города, тогда как в центре столицы цены остаются относительно стабильными.

По данным 24 Канала, средняя стоимость однокомнатной квартиры в Киеве – около 17 000 гривен в месяц. В Печерском районе аренда однокомнатного жилья остается самой дорогой – 33 тысячи гривен. Самые доступные квартиры в Днепровском и Деснянском районах – 12 500 гривен и 9 800 гривен соответственно.

Двухкомнатные квартиры сейчас стоят в среднем 24 тысячи гривен, а трехкомнатные – около 42 тысячи гривен. На стоимость влияют район, близость к транспорту и инфраструктуре, безопасность и наличие автономного отопления, что важно в холодное время года.

