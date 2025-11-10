Regent International став архітектурним експериментом, який показав, як виглядає гіпершвидке міське життя у 21 столітті, пише 24 Канал з посиланням на Parametric Architecture.
Що робить Regent International унікальною?
Споруда має плавну S-подібну форму, яка не лише додає їй виразності, а й виконує практичну функцію – забезпечує природне освітлення, вентиляцію та зменшує тиск вітру. Вежа налічує 39 поверхів і вміщує десятки тисяч квартир різного розміру.
Цікаво! Спочатку проєкт планувався як шестизірковий готель, але згодом був перепрофільований у житловий комплекс. Така трансформація зробила Regent International прикладом того, як архітектурні амбіції пристосовуються до сучасних потреб мегаполісів – створення компактного, але функціонального середовища для життя.
Що знаходиться всередині?
Regent International – це цілий мікросвіт під дахом. У будівлі розташовано все, що може знадобитися для повсякденного життя:
- продуктові магазини та кав'ярні;
- фітнес-зали, басейни та салони краси;
- пральні, інтернет-кафе й зони відпочинку;
- невеликі офіси та робочі простори.
Будівля фактично самодостатня – мешканці можуть тижнями не виходити на вулицю. Цю концепцію називають місто під дахом, адже вона об'єднує житло, комерцію та дозвілля в одній будівлі.
Як живуть мешканці найбільшого будинку у світі?
Основна аудиторія комплексу – молоді працівники, студенти та фрілансери. Для них житло тут – це зручність і економія часу. Невелика кімната без вікон коштує близько 1500 юанів на місяць (близько 210 доларів), більші апартаменти з балконом – до 4000 юанів.
Переваги для жителів там очевидні – усе поруч, не потрібно витрачати години на дорогу, є доступ до інфраструктури будь-якої миті. Проте така концентрація людей має і зворотний бік – тіснота, відсутність відкритого простору та відчуття ізоляції.
Вежа Regent International / Фото Alicia Loo
Чому Regent International називають "урбаністичним пеклом"?
Цей комплекс викликає суперечливі емоції, особливо серед користувачів Reddit. З одного боку, він демонструє ефективність сучасної урбаністики, коли житло, робота й дозвілля поєднані у вертикальному форматі. З іншого – породжує питання про психологічний комфорт і людську потребу у просторі та природі.
Де розташована найвища будівля в Україні?
Найвища будівля в Україні розташована в Києві. Висота будинку становить аж 168 метрів. Свого часу його поява викликала суперечливі коментарі.
Попри статус найвищого будинку в Україні, хмарочос часто критикують за порушення історичного ландшафту міста. ЮНЕСКО навіть висловлювало занепокоєння через те, що споруда впливає на панораму Києво-Печерської лаври.