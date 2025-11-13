Чому Лондон став найкращим містом світу?

Одинадцятий рік поспіль Лондон очолює рейтинг міст світу. Цьогоріч місто посіло перші позиції одразу у трьох підкатегоріях – процвітання, привабливість і зручність проживання, пише 24 Канал з посиланням на рейтинг Best Cities.

Столиця продовжує приваблювати туристів та інвесторів, торік витрати міжнародних туристів сягнули 22 мільярдів доларів.

Цікаво! Крім того, міська інфраструктура постійно оновлюється. Аеропорт Хітроу перевищив доковідні показники пасажиропотоку, а Гатвік пройшов модернізацію на суму понад 320 мільйонів доларів. Лондонські аеропорти очолили список найкращих у світі.

Проте на ринку нерухомості складніша ситуація. Через впровадження нових податкових правил багато іноземців відмовились від інвестицій у житло. У результаті продажі скоротились, ціни почали знижуватися.

Попри проблеми на ринку продажів, оренда у Лондоні залишається однією з найдорожчих у світі. Місто вважається привабливим для тих, хто прагне кар'єрних можливостей, які пропонує британська столиця.

Скільки коштує оренда житла в Лондоні?

За даними Numbeo, цьогоріч середня вартість оренди однокімнатної квартири у центрі Лондона становить 112 тисяч гривень (2 340 фунтів стерлінгів) на місяць. А оренда однокімнатної квартири на околицях Лондона коштує 84 тисячі гривень (1 760 фунтів стерлінгів).

Цікаво! Оренда житла у Лондоні в середньому на 391% вища ніж у Києві. Середня вартість оренди у Києві становить 17 тисяч гривень.

Високі ціни пояснюються попитом на житло, особливо серед студентів та молодих спеціалістів. Тому попит на оренду стабільно високий, а зниження цін – малоймовірне. Навіть для місцевих мешканців оренда є значним фінансовим навантаженням, бо середня заробітна плата у Лондоні становить 4 тисячі фунтів стерлінгів.

