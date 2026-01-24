Що у законі є про квартири військовим?

Надання житла або грошової компенсації військовим гарантує Закон "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей".

У статті 12 цього закону зазначено, що держава зобов'язується забезпечити військовослужбовців житловими приміщеннями або, за їхнім вибором, виплатити компенсацію для придбання житла. Втім, сама наявність служби не означає автоматичного отримання квартири.

Які умови потрібно виконати?

Щоб претендувати на постійне житло від держави, військовослужбовець має відповідати одразу кільком вимогам.

Передусім йдеться про мінімум 20 календарних років вислуги – лише після цього виникає право на забезпечення житлом.

Друга обов'язкова умова – перебування на квартирному обліку як особи, яка потребує поліпшення житлових умов. Без офіційної реєстрації в черзі розраховувати на квартиру неможливо.

Третій нюанс стосується приватизації: скористатися правом безоплатного отримання державного житла можна лише один раз у житті.

Як працює черга та хто має пріоритет?

Розподіл житла відбувається за чергою, яка просувається повільно через обмежене фінансування та нестачу об'єктів. Водночас закон передбачає окремі категорії, які мають першочергове або позачергове право.

Насамперед забезпечують сім'ї загиблих військових і зниклих безвісти захисників, а також осіб з інвалідністю внаслідок війни. Формально для цих категорій передбачений термін до 2 років з моменту взяття на облік.

Позачергове право також мають учасники бойових дій, які отримали поранення, а також багатодітні сім'ї військовослужбовців. Однак навіть для пріоритетних груп реальні строки можуть затягуватися.

Яка є альтернатива?

Для тих, хто не готовий роками чекати своєї черги, у 2026 році діє механізм житлових ваучерів. Як зазначають у Міністерстві розвитку громад та територій, внутрішньо переміщені особи зі статусом учасника бойових дій або з інвалідністю внаслідок війни можуть отримати допомогу до 2 мільйонів гривень.

Ці гроші дозволено спрямувати на перший внесок за державною програмою єОселя або використати разом із власними заощадженнями для купівлі житла на вторинному чи первинному ринку. Такий підхід значно скорочує шлях до власної квартири й дає військовим більше гнучкості у виборі житла.

Що відомо про компенсацію за розміщення ВПО?

Компенсація за розміщення ВПО покриває витрати на спожиті житлово-комунальні послуги, скраплений газ і пічне паливо в межах встановлених норм.

Можна отримати тимчасову виплату навіть без повного пакета документів на термін до 2 місяців після подання заяви. Основну компенсацію нараховують на 6 місяців з можливістю автоматичного продовження за результатами перевірки.

Заяву подають онлайн через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду, вказавши інформацію про себе, адресу житла і дані про ВПО.