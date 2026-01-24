Что в законе есть о квартирах военным?

Предоставление жилья или денежной компенсации военным гарантирует Закон "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей".

В статье 12 этого закона указано, что государство обязуется обеспечить военнослужащих жилыми помещениями или, по их выбору, выплатить компенсацию для приобретения жилья. Впрочем, само наличие службы не означает автоматического получения квартиры.

Какие условия нужно выполнить?

Чтобы претендовать на постоянное жилье от государства, военнослужащий должен соответствовать сразу нескольким требованиям.

Прежде всего речь идет о минимум 20 календарных лет выслуги – только после этого возникает право на обеспечение жильем.

Второе обязательное условие – пребывания на квартирном учете как лица, нуждающегося в улучшении жилищных условий. Без официальной регистрации в очереди рассчитывать на квартиру невозможно.

Третий нюанс касается приватизации: воспользоваться правом бесплатного получения государственного жилья можно только один раз в жизни.

Как работает очередь и кто имеет приоритет?

Распределение жилья происходит по очереди, которая продвигается медленно из-за ограниченного финансирования и недостатка объектов. В то же время закон предусматривает отдельные категории, которые имеют первоочередное или внеочередное право.

Прежде всего обеспечивают семьи погибших военных и пропавших без вести защитников, а также лиц с инвалидностью вследствие войны. Формально для этих категорий предусмотрен срок до 2 лет с момента постановки на учет.

Внеочередное право также имеют участники боевых действий, получившие ранения, а также многодетные семьи военнослужащих. Однако даже для приоритетных групп реальные сроки могут затягиваться.

Какая есть альтернатива?

Для тех, кто не готов годами ждать своей очереди, в 2026 году действует механизм жилищных ваучеров. Как отмечают в Министерстве развития общин и территорий, внутренне перемещенные лица со статусом участника боевых действий или с инвалидностью вследствие войны могут получить помощь до 2 миллионов гривен.

Эти деньги разрешено направить на первый взнос по государственной программе еОселя или использовать вместе с собственными сбережениями для покупки жилья на вторичном или первичном рынке. Такой подход значительно сокращает путь к собственной квартире и дает военным больше гибкости в выборе жилья.

Что известно о компенсации за размещение ВПЛ?

Компенсация за размещение ВПЛ покрывает расходы на потребленные жилищно-коммунальные услуги, сжиженный газ и печное топливо в пределах установленных норм.

Можно получить временную выплату даже без полного пакета документов на срок до 2 месяцев после подачи заявления. Основную компенсацию начисляют на 6 месяцев с возможностью автоматического продления по результатам проверки.

Заявление подают онлайн через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда, указав информацию о себе, адрес жилья и данные о ВПЛ.