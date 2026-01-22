Що сплачує спадкоємець при оформленні?

Під час переоформлення квартири спадкоємець має враховувати кілька обов'язкових витрат, зазначається на порталі Верховної Ради.

Дивіться також Припинення права власності на житло: в яких випадках і як це зробити

У 2026 році це:

Державне мито за видачу свідоцтва про право на спадщину – 34 гривні.

Адміністративний збір за державну реєстрацію права власності – від 230 до 460 гривень залежно від строків внесення даних до реєстру.

Витяги з державних реєстрів – у середньому від 100 до 300 гривень за кожен документ.

Оцінка квартири – орієнтовно від 1 500 до 3 000 гривень, якщо вона необхідна для оподаткування.

Податок на спадщину.

Податок на спадщину сплачується залежно від спорідненості. Спадкоємці першого та другого ступеня споріднення нічого не сплачують, для інших спадкоємців – 5% від вартості квартири.

Скільки коштує оформлення у нотаріуса?

Вартість послуг нотаріуса залежить від того, державний він чи приватний, а також від обсягу роботи. Державні нотаріуси працюють за фіксованими тарифами, які є значно нижчими, але запис до них часто обмежений.

У середньому у 2026 році оформлення спадщини на квартиру у державного нотаріуса може коштувати від 500 до 2 000 гривень з урахуванням усіх обов'язкових дій.

Послуги приватних нотаріусів обходяться дорожче. За відкриття спадкової справи та оформлення свідоцтва про право на спадщину вони зазвичай беруть від 2 000 до 10 000 гривень, повідомляє Kyiv notarius.

Також нотаріус може окремо виставити рахунок за підготовку заяв, копій документів і супровід державної реєстрації права власності. У результаті загальна вартість переоформлення квартири після смерті власника може суттєво відрізнятися навіть у межах одного міста, тому спадкоємцям радять уточнювати повний перелік платежів заздалегідь.

До слова, припустимо, що вартість квартири становить 2 мільйони гривень, але ви спадкоємець другого ступеня спорідненості та звернулися до приватного нотаріуса. У такому випадку приблизна вартість становитиме від 7 до 13 тисяч гривень. Якщо ви далекий родич, доведеться заплатити близько 200 тисяч гривень.

Які документи потрібні для спадкування у 2026 році?