У яких випадках можна добровільно припинити право власності?

Власник нерухомості має право добровільно відмовитися від об'єкта, зазначається у Цивільному кодексі України.

Для цього необхідно подати заяву нотаріусу або державному реєстратору разом із документами, що підтверджують право власності. Перед оформленням відмови обов'язково перевіряється наявність арештів, іпотеки або інших обтяжень.

Якщо майно перебуває у заставі чи має податкові борги, припинити право власності без попереднього врегулювання цих питань неможливо. У таких випадках заяву не приймуть до розгляду, а процедура буде зупинена.

Важливо! Також відмовитися від права власності необхідно власникам зруйнованого житла на тимчасово окупованих територіях, які хочуть отримати житловий ваучер, пише Дія.

Як припинити право власності на нерухомість у 2026 році?

Подати заяву про відмову від права власності Власник звертається до нотаріуса або державного реєстратора із заявою про добровільне припинення права власності. Це можливо лише за умови, що рішення є усвідомленим і підтвердженим документально. Підготувати пакет обов'язкових документів Для оформлення процедури необхідні паспорт, ідентифікаційний код та документи, що підтверджують право власності на об'єкт нерухомості. Без повного пакета документів заява не розглядається. Звернутися до державного реєстратора або нотаріуса Нотаріус вносить зміни до Державного реєстру речових прав про припинення права власності. Лише з цього моменту особа офіційно втрачає статус власника майна. Отримати підтвердження про припинення права Після завершення реєстраційних дій особа отримує витяг з реєстру. Він підтверджує, що право власності припинене і подальші зобов'язання щодо майна відсутні.

Коли право власності можуть припинити без згоди власника?

Окрім добровільної відмови, закон передбачає примусове припинення права власності через суд. Це можливо у разі визнання договорів недійсними, встановлення помилок у державному реєстрі або підтвердження незаконного набуття майна. У таких ситуаціях рішення ухвалюється виключно судом на підставі доказів.

Також припинення права власності може відбутися у випадках конфіскації, стягнення майна за борги або виконання судових рішень. Водночас чинне законодавство не передбачає автоматичного або масового позбавлення права власності без правових підстав і належної судової процедури.