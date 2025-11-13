Почему Лондон стал лучшим городом мира?

Одиннадцатый год подряд Лондон возглавляет рейтинг городов мира. В этом году город занял первые позиции сразу в трех подкатегориях – процветание, привлекательность и удобство проживания, пишет 24 Канал со ссылкой на рейтинг Best Cities.

Столица продолжает привлекать туристов и инвесторов, в прошлом году расходы международных туристов достигли 22 миллиардов долларов.

Интересно! Кроме того, городская инфраструктура постоянно обновляется. Аэропорт Хитроу превысил доковидные показатели пассажиропотока, а Гатвик прошел модернизацию на сумму более 320 миллионов долларов. Лондонские аэропорты возглавили список лучших в мире.

Однако на рынке недвижимости более сложная ситуация. Из-за внедрения новых налоговых правил многие иностранцы отказались от инвестиций в жилье. В результате продажи сократились, цены начали снижаться.

Несмотря на проблемы на рынке продаж, аренда в Лондоне остается одной из самых дорогих в мире. Город считается привлекательным для тех, кто стремится к карьерным возможностям, которые предлагает британская столица.

Сколько стоит аренда жилья в Лондоне?

По данным Numbeo, в этом году средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в центре Лондона составляет 112 тысяч гривен (2 340 фунтов стерлингов) в месяц. А аренда однокомнатной квартиры на окраине Лондона стоит 84 тысячи гривен (1 760 фунтов стерлингов).

Интересно! Аренда жилья в Лондоне в среднем на 391% выше, чем в Киеве. Средняя стоимость аренды в Киеве составляет составляет 17 тысяч гривен.

Высокие цены объясняются спросом на жилье, особенно среди студентов и молодых специалистов. Поэтому спрос на аренду стабильно высокий, а снижение цен – маловероятно. Даже для местных жителей аренда является значительной финансовой нагрузкой, потому что средняя заработная плата в Лондоне составляет 4 тысячи фунтов стерлингов.

Сколько стоит аренда в других городах Европы?