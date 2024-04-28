Проект Resvivable Airborne Operations Center (SAOC) спрямований на заміну застарілих літаків, які були введені до експлуатації у 1970-х роках і наближаються до кінця свого терміну служби. Робота над ним здійснюватимуться в штатах Колорадо, Невада та Огайо.

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Що відомо про наступника

Робота над новим літаком має завершитися у 2036 році. Для відповідності експлуатаційним вимогам, система озброєння буде містити комерційний реактивний двигун, який буде зміцнений та адаптований відповідно до вимог військового стандарту.

Наразі функцію літака "Судного дня" на себе бере E-4B. Наразі ВПС США експлуатують чотири літаки E-4B, один з яких постійно перебуває у стані бойової готовності. Відомо, що ці літаки, збудовані на базі авіалайнера Boeing 747-200, і були збудовані в 1970-х роках.

У виданні зазначають, що термін експлуатації E-4B закінчиться на початку 2030-х років.

Що таке літак "Судного дня" Це повітряний командний пункт, який призначений для управління збройними силами США у разі ядерної війни.



Цей літак може витримати ядерний вибух завдяки своїй посиленій конструкції. Він оснащений захистом від електромагнітного імпульсу, який захищає його від дії радіоактивного випромінювання.



Крім цього, цей вид літаків обладнаний сучасними засобами зв'язку, які дозволяють йому тримати контакт із різними частинами світу. Він також оснащений системами керування зброєю, завдяки яким він може контролювати повітряні та наземні сили.

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