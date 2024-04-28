Проект Resvivable Airborne Operations Center (SAOC) направлен на замену устаревших самолетов, которые были введены в эксплуатацию в 1970-х годах и близятся к концу своего срока службы. Работа над ним будут осуществляться в штатах Колорадо, Невада и Огайо.

Смотрите также Когда в Украину начнут прибывать первые F-16: в Пентагоне дали четкий ответ

Что известно о преемнике

Работа над новым самолетом должна завершиться в 2036 году. Для соответствия эксплуатационным требованиям, система вооружения будет содержать коммерческий реактивный двигатель, который будет укреплен и адаптирован в соответствии с требованиями военного стандарта.

В настоящее время функцию самолета "Судного дня" берет на себя E-4B. В настоящее время ВВС США эксплуатируют четыре самолета E-4B., один из которых постоянно находится в состоянии боевой готовности. Известно, что эти самолеты, построены на базе авиалайнера Boeing 747-200, и были выстроены в 1970-х годах.

В издании отмечают, что срок эксплуатации E-4B истечет в начале 2030-х годов.

Что такое самолет "Судного дня" Это воздушный командный пункт, предназначен для управления вооруженными силами США в случае ядерной войны.



Этот самолет может выдержать ядерный взрыв благодаря своей усиленной конструкции. Он оснащен защитой от электромагнитного импульса., защищающий его от действия радиоактивного излучения.



Кроме этого, этот вид самолетов оборудован современными средствами связи, которые позволяют ему держать контакт с разными частями света. Он также оснащен системами управления оружием., благодаря которым он может контролировать воздушные и наземные силы.

Ядерное оружие: последние новости