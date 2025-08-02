Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

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Що означають нещодавні погрози Медведєва?

Президент США Дональд Трамп заявив, що доручив американському військовому командуванню розмістити два атомні підводні човни США "у відповідних регіонах" після "вкрай провокаційних заяв" Дмитра Медведєва. Перед цим Трамп також закликав Медведєва "стежити за словами" і зазначив, що той "зайшов на дуже небезпечну територію".

Медведєв відповів Трампу того ж дня, заявивши, що Росія "робить усе правильно" і продовжить рухатися своїм шляхом.

Кремль продовжив ядерні погрози на адресу США ще до наказу про розміщення американських підводних човнів 1 серпня, що свідчить: погрози Медведєва є частиною ширшої кампанії ядерного шантажу з боку Кремля,

– зазначили в ISW.

Того ж дня Володимир Путін і Олександр Лукашенко провели зустріч із журналістами, щоб просувати кремлівські наративи щодо війни в Україні.

Лукашенко розкритикував зусилля Трампа, спрямовані на те, щоб залучити Росію до переговорів і знайти спосіб завершити війну. Він заявив, що Трамп має діяти "обережно" і що неможливо "диктувати правила" під час військового зіткнення, "особливо ядерній державі" на кшталт Росії.

За словами аналітиків, кремлівські чиновники регулярно використовують ядерний шантаж у межах своєї кампанії рефлексивного контролю, аби змусити Захід ухвалювати рішення, вигідні Росії. Москва також неодноразово використовувала інсценовані зустрічі з Лукашенком для передачі непрямих ядерних погроз.

В ISW додали, що погрози Медведєва від 31 липня також є частиною цієї стратегії: Путін часто використовує заступника голови Ради безпеки для посилення агресивної риторики, спрямованої на нагнітання паніки серед західних лідерів і зменшення підтримки України.

Інститут вивчення війни (ISW) продовжує вважати, що провокативні заяви Медведєва – це, ймовірно, елемент централізованої кремлівської інформаційної стратегії. Путін міг би цензурувати заяви Медведєва, якби захотів, адже Кремль координує офіційні заяви й контролює інформаційний простір, інтернет і медіа в Росії,

– йдеться у звіті.

Нагадаємо, нещодавно Дональд Трамп також заявив, що Сполучені Штати повністю готові до ядерної війни з Росією, якщо доведеться. За його словами, у бік США "була висловлена погроза", яку у Вашингтоні вважають недоречною.